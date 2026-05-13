Muertes

Muere actor de las telenovelas ‘Velo de Novia’ y ‘El Vuelo del Águila’

La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes de México (ANDI) a través de un comunicado. José Miguel Checa participó en importantes telenovelas mexicanas como ‘Velo de Novia’ y ‘El Vuelo del Águila’, junto a Salma Hayek.

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Por:Elizabeth González
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Video Muere famoso actor tras acabar su show de ‘streaming’: video de sus últimos minutos al aire

José Miguel Checa, actor de las telenovelas ‘Velo de Novia’ y ‘El Vuelo del Águila’, murió. La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes de México (ANDI) este 12 de mayo a través de comunicado.

“El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete José Miguel Checa. Actor mexicano recordado por su participación en la película ‘Trágico terremoto en México’, así como en las telenovelas, ‘El vuelo del Águila’ y ‘Velo de novia’”, reportaron.

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“A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. ¡Descanse en paz”, sentenciaron.

Así se reportó la muerte del actor José Miguel Checa.
Así se reportó la muerte del actor José Miguel Checa.
Imagen ANDI / Instagram


En el comunicado no se reveló la causa de su fallecimiento ni se dieron más detalles sobre su deceso. Sin embargo, el creador de contenido Fercho Buscetti reportó que el actor había perdido la vida el 4 de mayo.

Su familia no se pronunció de manera inmediata ante el deceso del actor José Miguel Checa.

El actor participó en varias telenovelas mexicanas.
El actor participó en varias telenovelas mexicanas.
Imagen Fercho Buscetti / Facebook

¿Quién fue José Miguel Checa?

José Miguel Checa alcanzó la fama en México por su participación en telenovelas como ‘Velo de Novia’ y ‘El Vuelo del Águila’, en esta última compartió escena con Salma Hayek.

El actor era hijo de los fallecidos actores Miguel Gómez Checa, famoso por interpretar al doctor ‘Justo Terán’ en la telenovela ‘Cuna de Lobos’, y de la actriz Blanca Torres, quien participó en melodramas como ‘Rosalinda’, ‘Marisol’, ‘Entre el amor y el odio’ y más.

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