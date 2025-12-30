Muertes

Muere Juan Pedro Franco, el hombre más obeso del mundo: tenía 41 años

En 2017, el hombre alcanzó el Récord Guinnes al convertirse en el humano con más peso del mundo. En aquel entonces pesaba más de 1,300 libras.

Por:Elizabeth González
Video Famosos que murieron de manera trágica este 2025 entre asesinatos, accidentes y más

Juan Pedro Franco, el hombre más obeso del mundo, murió a los 41 años, el miércoles 24 de diciembre en Aguascalientes, México.

La noticia fue confirmada este lunes 29 de diciembre por José Antonio Castañeda, médico a cargo de la salud del mexicano, quien a través de un comunicado también informó sobre la causa de muerte de Juan Pedro Franco.

“En los últimos días, su estado de salud se vio comprometido a causa de una infección renal que evolucionó con complicaciones sistémicas, lo que derivó en su fallecimiento mientras se encontraba hospitalizado”, dijo.

En conversación con Univision Noticias, el cirujano bariatra habló sobre las complicaciones de salud que Juan Pedro Franco sufrió a causa de su obesidad.

“Es importante saber que haber vivido durante muchos años con obesidad extrema implica un mayor desgaste para el organismo y una mayor vulnerabilidad ante distintos eventos de salud, sin que ello permita establecer relaciones causales específicas en este caso”, mencionó.

Alcanzó el Récord Guinnes por ser el humano vivo con mayor peso en el mundo

En 2017, Juan Pedro Franco, a la edad de 32 años, obtuvo el Récord Guinnes por ser el humano vivo con mayor peso en el mundo. En aquel momento, el hombre pesaba casi 600 kilos (más de 1,300 libras).

Así comenzó su rehabilitación en 2017.
Imagen Juan Pedro Franco / Instagram


Posteriormente, se sometió a un tratamiento integral con el doctor José Antonio Castañeda a través de una dieta mediterránea. Asimismo, se realizó dos procedimientos quirúrgicos: una manga gástrica y un bypass gástrico.

En 2019 perdió 330 kilos (más de 700 libras), mientras que en 2021 disminuyó 264 kilos (más de 582 libras). La última marca registrada por su equipo médicos a inicios de este año fue de 182 kilos (400 libras), de los que un alto porcentaje correspondía ya a exceso de piel, según Univision Noticias.

“Cuando él me captó, que supo de mi caso, se trasladó a Aguascalientes para verme”, dijo en 2024 durante una entrevista con Fernanda Familiar, a quien también confesó que “desde el año de edad” comenzó a subir “10 kilos (22 libras) por año”.

Juan Pedro Franco con Fernanda Familiar.
Imagen Fernanda Familiar. / Instagram


“Cuando él me captó, yo tenía sí acaso 6 meses de vida… cuando llegué a Guadalajara, un pulmón no me funcionaba, el otro lo tenía reducido a la capacidad… el corazón lo tenía en el hombro, el corazón se me había desplazado hacia al hombro y lo traía girado… Los pulmones los tenía comprimidos con el tórax por la misma grasa del cuerpo”, agregó, refiriéndose a su médico de cabecera como “su ángel de la guarda”.

