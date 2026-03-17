Muertes

Muere hijo de estrellas de ‘Survivor’ en accidente: había vencido el cáncer y acababa de comprometerse

La noticia del fallecimiento del exmariscal de campo fue confirmado por el Tampa Bay Times, de Florida, y por el equipo de fútbol de Syracuse. Rex Culpepper tenía 28 años, había vencido el cáncer y acababa de comprometerse.

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Por:Elizabeth González
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Video Muere exfutbolista a los 28 años: convirtió su lucha contra el cáncer en inspiración

Rex Culpepper murió a los 28 años tras sufrir un accidente en moto, en Florida. El hijo de las estrellas de ‘Survivor’, Brad y Monica Culpepper, había vencido el cáncer y acababa de comprometerse en febrero pasado.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por el Tampa Bay Times, de Florida, y por el equipo de fútbol de Syracuse, donde se destacó que Culpepper había superado un cáncer del que no se dieron detalles.

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“Nuestra familia Orange llora la pérdida de Rex Culpepper, quien falleció este fin de semana a la edad de 28 años”, señalaron el 16 de marzo en X.

Así se reportó la muerte de Rex Culpepper.
Así se reportó la muerte de Rex Culpepper.
Imagen Syracuse Football / X


“Rex vivió su vida con una pasión sin fin, habiendo superado el cáncer a la edad de 20 años mientras jugaba para los Orange. Apareciendo en 30 partidos, Rex jugó fútbol con la misma ferocidad con la que vivió la vida. Nuestros corazones están con la familia Culpepper y todas aquellas personas que lo amaron”, agregaron.

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De acuerdo con el Tampa Bay Times, el accidente en el que perdió la vida Rex Culpepper se produjo el pasado fin de semana. Según los primeros reportes, el exmariscal de campo murió a consecuencia de las heridas sufridas en un accidente de motocross, según Fox News.

Acababa de comprometerse

El 21 de febrero, Rex Culpepper acabada de comprometerse con su novia Savanna Morgan, quien también lamentó su fallecimiento a través de Instagram.

“Nadie espera conocer al amor de su vida y perderlo solo seis años después de conocerse”, escribió Morgan.

Rex Culpepper y su novia Savanna Morgan se comprometieron en febrero pasado.
Rex Culpepper y su novia Savanna Morgan se comprometieron en febrero pasado.
Imagen Savanna Morgan / Instagram


“Rex no siempre creyó en las almas gemelas, pero hacia el final me dijo que no se dio cuenta de lo que se sentía tener una hasta que nos sentimos como extensiones el uno del otro… Nunca hubo tiempo libre con nosotros ni un momento separados. No me arrepiento de un solo día en nuestros seis años”, expresó.

¿Quién era Rex Culpepper?

Rex provenía de una familia vinculada al deporte y la televisión, según People. Su padre, Brad Culpepper, fue tackle defensivo en la NFL con los Minnesota Vikings, Tampa Bay Buccaneers y Chicago Bears.

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Además, participó en ‘Survivor: Blood vs Water’ y ‘Survivor: Game Changers’, mientras que su madre, Monica Culpepper, también compitió en ‘Survivor: Blood vs. Water y Survivor: One World’.

Rex Culpepper tenía 28 años.
Rex Culpepper tenía 28 años.
Imagen Rex Culpepper / Instagram


De acuerdo con Fox News, Culpepper fue diagnosticado con cáncer testicular en marzo de 2018 y tras someterse a un tratamiento de quimioterapia, en junio, de ese mismo año, fue declarado libre de la enfermedad.

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