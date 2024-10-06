Muere hermano de Madonna a los 63 años: revelan causa de su fallecimiento

Video Madonna soportó las peores humillaciones por amor: golpes, celos y más

Christopher Ciccone, hermano de Madonna, murió a los 63 años, según han confirmado medios como TMZ y el Daily Mail.

De acuerdo con el diario británico, Ciccone " falleció pacíficamente el 4 de octubre rodeado de su esposo Ray Thacker y sus seres queridos en su casa de Michigan". La noticia fue revelada hasta este domingo 6 de octubre.

¿De qué murió el hermano de Madonna?

El hermano de Madonna "murió tras una batalla contra el cáncer", confirmó su publicista a Daily Mail.

"El amado esposo de Christopher estuvo fielmente a su lado durante las etapas finales del cáncer que finalmente acabaría con su vida", dijo su representante.

A Madonna le sobreviven aún sus otros hermanos: Martin, Paula, Melanie, Jennifer y Mario, así como su padre, reportó el Daily Mail.

Christopher Ciccone, hermano de Madonna, trabajó con ella como su asistente por varios años. Imagen The Grosby Group



"(Christopher) era un hombre extremadamente talentoso con un perverso sentido del humor", dijo un amigo citado por ese diario.

Él y su famosa hermana trabajaron a lo largo de su carrera, pero tuvieron una pelea en 2008 con el polémico libro de Christopher 'Life with My Sister Madonna'.

Su muerte se suscita luego de que su madrastra, Joan Clare Ciccone, falleció el pasado 24 de septiembre tras una "agresiva" batalla contra el cáncer.

En redes sociales, Madonna no hizo comentarios inmediatos tras darse a conocer la muerte de su hermano, quien llegó a trabajar con ella como su asistente personal.