Captan al esposo de Zuria Vega otra vez con Madonna y la actriz advierte: "Propiedad privada"

Video Esposo de Zuria Vega reacciona a fotos de él en la cama con Madonna: ¿qué le dijo la actriz?

Alberto Guerra, esposo de Zuria Vega, fue captado de nueva cuenta con Madonna luego de que en abril pasado sorprendiera apareciendo por primera vez con la cantante.

En ese entonces, el actor cubano fue parte de la portada de la revista Re-Edition, edición primavera-verano 2024, al lado de la famosa artista en una sesión que incluyeron imágenes de ambos en la cama.

Después, ella lo invitó a subir al escenario para ser parte del show en uno de los conciertos que dio en la Ciudad de México por aquellas fechas.

Alberto Guerra junto a Madonna para la portada de una revista en abril pasado. Imagen Alberto Guerra/Instagram

Esposo de Zuria Vega aparece de nuevo junto a Madonna

Este 21 de septiembre, Alberto Guerra estuvo en primera fila y a un costado de Madonna en la pasarela primavera-verano 2025 de la colección de Dolce & Gabanna, presentada en la Semana de la Moda de Milán.

El actor de No Abras la Puerta, que puedes ver aquí en ViX, también fue invitado por la afamada casa de moda y desde temprano compartió en Instagram los momentos previos al desfile.

Horas antes de la pasarela, Alberto Guerra presumió en Instagram algunos accesorios que llevaría para asistir a la pasarela de Dolce & Gabanna junto a Modanna. Imagen The Grosby Group y Alberto Guerra/Instagram



Ya en el recinto, Alberto Guerra se sentó a un costado de la artista estadounidense, quien es musa de Dolce y Gabanna, quienes al final de la pasarela bajaron para besar y abrazar a la cantante de 64 años.

Las cámaras pudieron captar en ese instante al esposo de Zuria Vega, quien aplaudió el momento al igual que los asistentes.

En la parte inferior izquierda se observa Alberto Guerra sentado justo a un costado de Madonna, quien fue saludada por Domenico Dolce y Stefano Gabbana tras la pasarela primavera-verano 2025 en la Semana de la Moda de Milán. Imagen EFE

Zuria Vega reacciona tras aparición de su marido con Madonna

Alberto Guerra viajó sin su esposa Zuria Vega hasta Italia. Desde México, la actriz reaccionó tras darse a conocer las imágenes de Madonna junto a su esposo.

En una publicación que él hizo en Instagram con fotos de su presencia durante la pasarela de Dolce & Gabanna, la actriz colocó el emoticono de un anillo.

Zuria Vega reacciona con este emoticono a la publicación que hizo su esposo Alberto Guerra en Instagram con fotos de él en la pasarela de Dolce & Gabbana en la que estuvo sentado a un costado de Madonna. Imagen Alberto Guerra/Instagram



Algunos interpretaron que con ese símbolo, Zuria Vega habría sido enfática en el matrimonio que sostiene con él desde 2014 ante los rumores de que Madonna tendría un supuesto interés romántico en Alberto Guerra.

Según algunos, el artista le recordaría al también cubano Carlos León, padre de su hija Lourdes 'Lola' León, y con quien Madonna sostuvo un romance en la década de 1990.

Según algunos, a Madonna supuestamente le recordaría Alberto Guerra a Carlos León, el padre de su hija Lourdes. Imagen The Grosby Group

Zuria Vega lanza advertencia

El pasado 1 de septiembre, Alberto Guerra compartió una galería de fotos en las que dejó ver su torneado y trabajado cuerpo, lo cual despertó suspiros entre muchos y muchas de sus seguidores.

Entre los comentarios también hizo presencia su esposa Zuria Vega: "Propiedad privada 'since 2013' ('desde 2013')", escribió, como si se hubiera adelantado a la actual controversia que vincula a su marido con Madonna.

Desde principios de mes, Zuria Vega había hecho esta advertencia en Instagram sobre su marido Alberto Vega. Imagen Alberto Vega/Instagram

¿Cómo conoció Madonna a Alberto Guerra?

A finales de abril pasado, Alberto Guerra le dijo a Televisa Espectáculos que él creía que Madonna supo de él gracias a la participación que el cubano tuvo en 'Griselda'.

"De las llamadas más 'random' de mi vida", dijo entonces, "creo que lo más divertido de todo esto es tener la oportunidad de conocer a uno de los grandes iconos que hemos tenido en la historia".