Yailin y Tokischa protagonizan beso en pleno concierto: "Me está abrazando para disimular"
Las cantantes encendieron el escenario con el beso que se dieron y provocaron la euforia del público dominicano.
Yailin La Más Viral y Tokischa sorprendieron al darse dos besos en el escenario durante un concierto gratuito en San Carlos, Santo Domingo la noche del 3 de mayo.
Las artistas cantaban juntas y bailaban de manera sugerente cuando el público comenzó a gritar "beso, beso". La novia de Tekashi 6ix9ine paró la música y dijo: "Ella me está abrazando como para disimular, pero claro que se lo voy a dar".
El segundo fue de 'piquito' mientras 'La Chivirika' deleitaba a los presentes con su actuación.
Las imágenes se han hecho virales generando todo tipo de comentarios en redes sociales, algunos celebrando la conexión entre las dominicanas, mientras que otros cuestionaron si fue planeado para generar polémica.
Tokischa, quien cerraba su gira 'PPL Presidente' en República Dominicana, tuvo a Yailin como invitada especial en el evento.
Yailin presumió el beso
La madre de Cattleya compartió videos y fotografías del beso en sus redes sociales, escribiendo: "Tengo una amiguita que me besa".
Esta no es la primera vez que Tokischa se besa con una cantante. En un par de ocasiones la rapera y Madonna protagonizaron besos que, incluso, generaron especulaciones sobre una posible relación entre ellas.
En 2022, lo hicieron por primera vez en un concierto de 'La Reina del Pop' en Nueva York, cuando la dominicana se subió al escenario; la segunda ocasión fue durante un desfile de moda en 'La Gran Manzana'.
Un año antes, Tokischa se besó con Rosalía en los Premios Billboard 2021 cuando interpretaron el tema 'Linda'.
Por su parte, Yailin La Más Viral es la primera vez que protagoniza un beso con una mujer en un escenario.
