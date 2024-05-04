Yailín La más viral

Yailin y Tokischa protagonizan beso en pleno concierto: "Me está abrazando para disimular"

Las cantantes encendieron el escenario con el beso que se dieron y provocaron la euforia del público dominicano.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

BodyTune_1599012728817.png
Por:
Ashbya Meré.
Video Yailin se habría hecho cirugía para quitarse polímeros, sustancia que provocó amputaciones en otras famosas

Yailin La Más Viral y Tokischa sorprendieron al darse dos besos en el escenario durante un concierto gratuito en San Carlos, Santo Domingo la noche del 3 de mayo.

Las artistas cantaban juntas y bailaban de manera sugerente cuando el público comenzó a gritar "beso, beso". La novia de Tekashi 6ix9ine paró la música y dijo: "Ella me está abrazando como para disimular, pero claro que se lo voy a dar".

PUBLICIDAD

El segundo fue de 'piquito' mientras 'La Chivirika' deleitaba a los presentes con su actuación.

Las imágenes se han hecho virales generando todo tipo de comentarios en redes sociales, algunos celebrando la conexión entre las dominicanas, mientras que otros cuestionaron si fue planeado para generar polémica.

Más sobre Yailín La más viral

Yailin revela que quiso quitarse la vida y dedica emotivo mensaje a quien la salvó
2 mins

Yailin revela que quiso quitarse la vida y dedica emotivo mensaje a quien la salvó

Univision Famosos
Yailin pide ayuda para localizar a sus seres queridos tras tragedia en concierto de Rubby Pérez
1 mins

Yailin pide ayuda para localizar a sus seres queridos tras tragedia en concierto de Rubby Pérez

Univision Famosos
Yailin sufre mordida de un perro en pleno show: así reaccionó
0:50

Yailin sufre mordida de un perro en pleno show: así reaccionó

Univision Famosos
Mami Kim, hermana de Yailin, muestra con el corazón roto la “última foto” con su bebé antes de morir
0:53

Mami Kim, hermana de Yailin, muestra con el corazón roto la “última foto” con su bebé antes de morir

Univision Famosos
Mami Kim, hermana de Yailin, responde a quienes dicen que su bebé murió de “mal de ojo”
0:56

Mami Kim, hermana de Yailin, responde a quienes dicen que su bebé murió de “mal de ojo”

Univision Famosos
Mami Kim, hermana de Yailin La Más Viral, pierde a su bebé: “No encuentro consuelo”
0:44

Mami Kim, hermana de Yailin La Más Viral, pierde a su bebé: “No encuentro consuelo”

Univision Famosos
Hija de Yailin celebra 2 años y luce su nuevo look con el cabello alaciado: ¿fue su papá Anuel?
1:02

Hija de Yailin celebra 2 años y luce su nuevo look con el cabello alaciado: ¿fue su papá Anuel?

Univision Famosos
Cattleya, hija de Yailin y Anuel AA, estrena ‘look’ a días de cumplir dos años: su mamá reacciona
2 mins

Cattleya, hija de Yailin y Anuel AA, estrena ‘look’ a días de cumplir dos años: su mamá reacciona

Univision Famosos
Yailin La Más Viral volvió a cambiarse el color de ojos: así luce ahora
0:45

Yailin La Más Viral volvió a cambiarse el color de ojos: así luce ahora

Univision Famosos
Anuel AA se convierte en padre por cuarta vez: así mostró a su bebé Emmaluna
2 mins

Anuel AA se convierte en padre por cuarta vez: así mostró a su bebé Emmaluna

Univision Famosos

Tokischa, quien cerraba su gira 'PPL Presidente' en República Dominicana, tuvo a Yailin como invitada especial en el evento.

El beso de Yailin y Tokischa.
El beso de Yailin y Tokischa.
Imagen Yailin La Más Viral/Instagram

Yailin presumió el beso

La madre de Cattleya compartió videos y fotografías del beso en sus redes sociales, escribiendo: "Tengo una amiguita que me besa".

Esta no es la primera vez que Tokischa se besa con una cantante. En un par de ocasiones la rapera y Madonna protagonizaron besos que, incluso, generaron especulaciones sobre una posible relación entre ellas.

En 2022, lo hicieron por primera vez en un concierto de 'La Reina del Pop' en Nueva York, cuando la dominicana se subió al escenario; la segunda ocasión fue durante un desfile de moda en 'La Gran Manzana'.

Un año antes, Tokischa se besó con Rosalía en los Premios Billboard 2021 cuando interpretaron el tema 'Linda'.

Por su parte, Yailin La Más Viral es la primera vez que protagoniza un beso con una mujer en un escenario.

@terceero_bgu_a

Yailin y tokischa se besan 🇩🇴💋! #yailinlamasviral #tokischa #parati #viral #chismesito #foryoupage #ponmeenparati #fyp

♬ sonido original - Adrian
Relacionados:
Yailín La más viral Tokischa Madonna Polémicas de famososEscándalosCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD