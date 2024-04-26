Zuria Vega

Zuria Vega dice si está celosa de que ahora “todos le quieren tronar los huesitos” a su esposo

La actriz habló sobre el revuelo que ha causado su esposo al posar junto a Madonna en portada de revista y acompañarla en el escenario en uno de los conciertos que ofreció en la Ciudad de México.

Paulina Flores.
Video Esposo de Zuria Vega reacciona a fotos de él en la cama con Madonna: ¿qué le dijo la actriz?

Zuria Vega compartió sus sentimientos en medio del revuelo generado por su esposo, Alberto Guerra, tras aparecer en la portada de una revista junto a Madonna y acompañar a la cantante en el escenario durante uno de los conciertos que recientemente ofreció en la Ciudad de México.

Zuria Vega dice si siente celos de Madonna

En una reciente entrevista con la prensa, la actriz reveló su reacción después de ser considerada por muchos como la mujer más envidiada.

"Todas le quieren tronar los huesos a mi esposito, ¿verdad?", bromeó la hija del fallecido actor Gonzalo Vega en la conversación publicada por Berenice Ortiz en YouTube el pasado 25 de abril.

Zuria asegura que no siente celos por la atención que ha recibido Alberto entre las mujeres. De hecho, ella fue quien lo animó a realizar la sesión de fotos con la “Reina del Pop”.

“¡Soy fan! Le dije desde el principio: ‘¡Claro que sí, ve! Es Madonna’. ¿Celos? ¡Para nada!”, expresó entre risas.

La actriz resaltó que esta experiencia será inolvidable para Alberto Guerra, ya que compartir créditos con una estrella como Madonna es algo que atesorará siempre.

“Le dije que más allá de lo que todos ven, más allá de la portada y de subirse al escenario, esta es una experiencia que debe agradecer y guardar en su corazón. Madonna es un ícono no solo en la música, sino también social y culturalmente. Así lo hemos vivido él y yo”, afirmó.

Zuria prefirió no entrar en detalles sobre cómo surgió la propuesta de trabajar con Madonna a través de su esposo, ya que considera que esa historia debería ser contada por él mismo.

Después de que se publicara la sesión de fotos de Alberto Guerra junto a Madonna en la portada de la revista RE-EDITION, el actor se convirtió en uno de los invitados especiales de la cantante durante los conciertos que formaron parte de su gira “The Celebration Tour” en la Ciudad de México.

En el escenario, Alberto ayudó a calificar a los bailarines que desfilaron como si estuvieran en una pasarela de moda, mientras sonaba el icónico tema “Vogue” como fondo.

Zuria VegaAlberto GuerraMadonna FamososLatin American Music Awards

