Wendy Guevara será invitada “estelar” de Madonna para su concierto en la CDMX, reportan

Video ¿Wendy y Karol G se parecen? Fans dicen que son igualitas al ver estas imágenes

Wendy Guevara sería una de los invitados especiales que Madonna tendrá durante sus conciertos en la Ciudad de México, de acuerdo con reportes.

La llamada ‘Reina del pop’ está actualmente en la capital azteca, donde los pasados 20 y 21 de abril ofreció sus presentaciones en el Palacio de los Deportes como parte del ‘The Celebration Tour’.

En esos ‘shows’, a la cantante la acompañaron un momento los mexicanos Guillermo Rodríguez, quien aparece en ‘Jimmy Kimmel Live!’, y el actor Alberto Guerra, con quien ella protagonizó la portada de una revista.

¿Wendy Guevara estará al lado de Madonna en su concierto?

Para el tercero de sus espectáculos, este 23 de abril, supuestamente Madonna tendrá a su lado a la ‘influencer’ Wendy Guevara.

La noticia fue difundida por Sebastián Reséndiz, colaborador de Hoy, en la emisión ‘en vivo’ del programa de este martes.

“Aquí lo estamos confirmando en exclusiva: esta noche, con Madonna sobre el escenario, como invitada estelar, que ha estado aquí en estos sillones, Wendy Guevara”, dijo.

Según el periodista, ‘La Perdida’, como se le conoce, hizo modificaciones para terminar las filmaciones de la miniserie ‘Un viejo amor en París’, que protagoniza con Julián Gil.

“Adelantó sus grabaciones en París para poder estar con Madonna. Recibió la invitación de la ‘Reina del pop’ y ahí estará Wendy esta noche”, detalló.

Wendy Guevara se niega a confirmar si estará con Madonna

Aunque esta información ya salió a la luz, Wendy Guevara no ha querido confirmarlo, pese a estar activa en sus redes sociales. Sin embargo, ya brindó pistas.

En una Historia de Instagram, ella publicó un clip en el que se puede ver a Madonna en una entrevista antaña, así como una pequeña recopilación de su estancia dentro de La Casa de Los Famosos México.

Además, ‘reposteó’ una imagen, que originalmente subió su amigo Nicola Porcella, en la que se muestra lo dicho en el matutino antes mencionado. “¿Qué está pasando?”, escribió encima.

Wendy Guevara publica Historias sobre Madonna. Imagen Wendy Guevara/Instagram

Pero, finalmente y más importante, la creadora de contenido difundió una conversación que sostuvo esta tarde con el peruano.

“Madonna te va a agradecer que te va a subir”, le afirma Porcella, a lo que Guevara responde: “Pero yo no voy a ir con Madonna”.

“¡Le acabo de decir a la prensa! ¿No se tenía que decir?”, replica el actor, ocasionando que la también cantante comience a carcajearse nerviosamente. “Yo no sé”, sentencia ella finalmente.

Ante la cámara de la reportera Berenice Ortiz, para el canal de YouTube de esta, Nicola aseveró que “ya sabía” que Wendy “estará con Madonna”.