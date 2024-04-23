Wendy Guevara

Wendy Guevara será invitada “estelar” de Madonna para su concierto en la CDMX, reportan

La ‘influencer’ estaría esta noche con la ‘Reina del pop’ durante su ‘show’ en el Palacio de los Deportes, de acuerdo con un reporte de Hoy. Hasta el momento, ‘La Perdida’ no ha confirmado la noticia.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video ¿Wendy y Karol G se parecen? Fans dicen que son igualitas al ver estas imágenes

Wendy Guevara sería una de los invitados especiales que Madonna tendrá durante sus conciertos en la Ciudad de México, de acuerdo con reportes.

La llamada ‘Reina del pop’ está actualmente en la capital azteca, donde los pasados 20 y 21 de abril ofreció sus presentaciones en el Palacio de los Deportes como parte del ‘The Celebration Tour’.

PUBLICIDAD

En esos ‘shows’, a la cantante la acompañaron un momento los mexicanos Guillermo Rodríguez, quien aparece en ‘Jimmy Kimmel Live!’, y el actor Alberto Guerra, con quien ella protagonizó la portada de una revista.

¿Wendy Guevara estará al lado de Madonna en su concierto?

Para el tercero de sus espectáculos, este 23 de abril, supuestamente Madonna tendrá a su lado a la ‘influencer’ Wendy Guevara.

La noticia fue difundida por Sebastián Reséndiz, colaborador de Hoy, en la emisión ‘en vivo’ del programa de este martes.

Más sobre Wendy Guevara

Wendy apoya que mujeres biológicas no compitan con transexuales: "La fuerza es muy distinta"
0:49

Wendy apoya que mujeres biológicas no compitan con transexuales: "La fuerza es muy distinta"

Univision Famosos
Adamari López ventila intimidad sobre su depilación que la tiene preocupada: "¿Qué hago?"
1:04

Adamari López ventila intimidad sobre su depilación que la tiene preocupada: "¿Qué hago?"

Univision Famosos
¿Adamari López peleada con Wendy Guevara por su participación en Desiguales? Una de ellas habla
0:54

¿Adamari López peleada con Wendy Guevara por su participación en Desiguales? Una de ellas habla

Univision Famosos
¿Separadas al nacer? Confunden a Wendy Guevara con Karol G en Miami
1:06

¿Separadas al nacer? Confunden a Wendy Guevara con Karol G en Miami

Univision Famosos
Wendy Guevara y su mansión: transformó su casa de la infancia con su éxito
3:16

Wendy Guevara y su mansión: transformó su casa de la infancia con su éxito

Univision Famosos
¡Wendy Guevara se une a Desiguales y llega con todo! Ya hizo advertencia a Migbelis Castellanos
2 mins

¡Wendy Guevara se une a Desiguales y llega con todo! Ya hizo advertencia a Migbelis Castellanos

Univision Famosos
Eduardo Verástegui arremete contra Wendy Guevara por su deseo de ser mamá
2 mins

Eduardo Verástegui arremete contra Wendy Guevara por su deseo de ser mamá

Univision Famosos
Wendy Guevara reacciona a felicitación de Alfredo Adame por el Día del Hombre: le manda mensaje
2 mins

Wendy Guevara reacciona a felicitación de Alfredo Adame por el Día del Hombre: le manda mensaje

Univision Famosos
Wendy Guevara tiene una 'conexión' con 'El secreto del río': esta escena se relaciona con su vida
4 mins

Wendy Guevara tiene una 'conexión' con 'El secreto del río': esta escena se relaciona con su vida

Univision Famosos
Verástegui se lanza contra Bad Bunny tras críticas a Wendy Guevara: “Experimento de laboratorio”
1:00

Verástegui se lanza contra Bad Bunny tras críticas a Wendy Guevara: “Experimento de laboratorio”

Univision Famosos

“Aquí lo estamos confirmando en exclusiva: esta noche, con Madonna sobre el escenario, como invitada estelar, que ha estado aquí en estos sillones, Wendy Guevara”, dijo.

Según el periodista, ‘La Perdida’, como se le conoce, hizo modificaciones para terminar las filmaciones de la miniserie ‘Un viejo amor en París’, que protagoniza con Julián Gil.

“Adelantó sus grabaciones en París para poder estar con Madonna. Recibió la invitación de la ‘Reina del pop’ y ahí estará Wendy esta noche”, detalló.

Wendy Guevara se niega a confirmar si estará con Madonna

Aunque esta información ya salió a la luz, Wendy Guevara no ha querido confirmarlo, pese a estar activa en sus redes sociales. Sin embargo, ya brindó pistas.

En una Historia de Instagram, ella publicó un clip en el que se puede ver a Madonna en una entrevista antaña, así como una pequeña recopilación de su estancia dentro de La Casa de Los Famosos México.

Además, ‘reposteó’ una imagen, que originalmente subió su amigo Nicola Porcella, en la que se muestra lo dicho en el matutino antes mencionado. “¿Qué está pasando?”, escribió encima.

Wendy Guevara publica Historias sobre Madonna.
Wendy Guevara publica Historias sobre Madonna.
Imagen Wendy Guevara/Instagram

Pero, finalmente y más importante, la creadora de contenido difundió una conversación que sostuvo esta tarde con el peruano.

PUBLICIDAD

“Madonna te va a agradecer que te va a subir”, le afirma Porcella, a lo que Guevara responde: “Pero yo no voy a ir con Madonna”.

“¡Le acabo de decir a la prensa! ¿No se tenía que decir?”, replica el actor, ocasionando que la también cantante comience a carcajearse nerviosamente. “Yo no sé”, sentencia ella finalmente.

Ante la cámara de la reportera Berenice Ortiz, para el canal de YouTube de esta, Nicola aseveró que “ya sabía” que Wendy “estará con Madonna”.

“(Estoy) muy feliz por ella. (…) Me hubiera gustado acompañarla, pero hoy tenemos un día largo de grabación. Sí me dijo ‘vente conmigo’, pero lo principal para mí es la novela”, contó.

Relacionados:
Wendy GuevaraMadonna ConciertosCelebridadesLatin American Music Awards

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Algo azul
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
El extraño retorno de Diana Salazar
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD