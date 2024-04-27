Wendy Guevara

"Mi comportamiento fue inaceptable": Juan Pablo Medina pide disculpas a Wendy Guevara

El actor tuvo un incidente con el mánager de la influencer en el concierto de Madonna que pudo terminar en golpes. Juan Pablo Medina reconoció su error y se disculpó con Wendy Guevara.

Por:
Ashbya Meré.
Video Wendy Guevara no quería ir al concierto de Madonna: no entiende sus canciones

Wendy Guevara fue la invitada especial en el tercer concierto que Madonna ofreció en la Ciudad de México como parte del 'Celebration Tour'. Sin embargo, la influencer tuvo un percance con el actor Juan Pablo Medina minutos antes de subir al escenario.

El 24 de abril, un día después del show, 'La Perdida' narró en entrevista con Adela Micha lo que sucedió, pues dijo que en la discusión el histrión quiso golpear a su mánager, Joel Echeverría.

"Mi amigo Randall y yo nos fuimos al baño, entonces él (Juan Pablo Medina) iba con otras personas que les tocó al lado de nosotros del otro lado, a él le tocó separado de ellos, entonces se fueron a mi lugar y dice Joel (mánager de Wendy) que les dijo 'ese es el lugar de Wendy'. (Y el actor le contestó) 'A mí me vale ma… Wendy bla bla bla'".

Guevara señaló que minutos después Medina se acercó para pedirles disculpas: "Ya después bien lindo. Tuvo un arranque de no sé el señor, y ya después dijo ' discúlpame, perdón, me dejé llevar, me pongo como muy nervioso'".

Juan Pablo Medina reconoce su error

La noche del 26 de abril, el actor dio la cara ante los medios de comunicación para reconocer que actuó mal y, aunque no se justificó, dio su versión.

"Fue un relajo para mí llegar y yo lo único que quería era encontrar mis lugares. Desafortunadamente llegué a un lugar y no eran mis lugares, pero yo no quería tener el lugar de nadie más. Fue toda una travesía, me frustré y mi comportamiento fue inaceptable", contó a la prensa, reportó el periodista Edén Dorantes.

Juan Pablo Medina pidió disculpas a la influencer y confesó ser su seguidor.

"Afortunadamente después pude hablar con Joel y con Wendy para pedirle una disculpa, porque sí es reprobable la verdad. Yo no soy así, nunca me había pasado, pero me ganó y le pedí una disculpa".

"Yo soy fan de La Wendy, la sigo, me parece extraordinario que se subiera (al escenario con Madonna). Wendy es increíble y la verdad yo me equivoqué".

Juan Pablo Medina fue víctima del 'hate' en redes sociales

Tras hacerse público el incidente, Juan Pablo Medina recibió el 'hate' de los seguidores de Wendy Guevara y reconoció que debe ser más paciente.

"No me voy a justificar, es reprobable mi actitud y debo entender que es mi problema y debo tener más paciencia con la situación que esté pasando (…) Hay que aprender de los errores y entender que si te pasa tienes que hacerte responsable", sentenció.

@lasagaoficial

¡EN EXCLUSIVA! Solo con Adela, Wendy explica qué pasó con Juan Pablo Medina en el concierto de Madonna ¿sí hubo bronca? 👀 Todo pasa en Me lo dijo Adela #Wendy #Madonna #JuanPabloMedina #LaSaga #MLDA #MeLoDijoAdela #fyp #pfy

♬ sonido original - La Saga
Wendy GuevaraJuan Pablo MedinaMadonna Latin American Music AwardsCelebridadesFamosos

