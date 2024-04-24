¿Madonna regañó a Wendy Guevara en pleno concierto? El momento en que la cantante la sentó

Video Esposo de Zuria Vega reacciona a fotos de él en la cama con Madonna: ¿qué le dijo la actriz?

Wendy Guevara dejó a todos boquiabiertos durante su aparición como invitada especial en el concierto de Madonna el pasado 23 de abril en la Ciudad de México, como parte de su gira ‘Four Decades: The Celebration Tour’.

La ganadora de ‘La Casa de los Famosos México’ subió al escenario junto a la ‘Reina del Pop’ para calificar a los bailarines que desfilaban como si estuvieran en una pasarela, al ritmo del icónico tema ‘Vogue’.

Wendy se desenvolvió con profesionalismo, cantando junto a Madonna y mostrando su característica personalidad al coquetear con los bailarines, lo que generó una gran euforia entre el público presente.

Durante el show, Madonna tomó del brazo a Wendy Guevara y le pidió que se sentara para evaluar a los bailarines, siguiendo la dinámica que había tenido lugar un día antes con el actor Alberto Guerra.



Y es que, era tal la emoción de ‘La Perdida’ que continuó bailando mientras la cantante ya había tomado su lugar en el escenario. La escena se viralizó en redes pues muchos aseguran que la influencer robó protagónico a la misma Madonna.

“Lucía (Méndez) no se quería parar y Wendy no se quería sentar… pobre Madonna”; “Madonna bien estresada y Wendy dándolo todo”; “Y entonces Madonna le dijo: ‘this my show’, y dijo ‘siéntate’”; “Hasta Madonna quedó impactada con Wendy”, son algunos de los comentarios.

En medio de la conmoción que generó su aparición, Wendy Guevara compartió en redes sociales una fotografía en la que se muestra de espaldas, con su cabeza apoyada en el hombro de Madonna.

“Y un sueño hecho realidad gracias, Madonna”, escribió la influencer.

Wendy presume foto con Madonna. Imagen Wendy Guevara/Instagram



La publicación recibió numerosas felicitaciones tanto de seguidores como de famosos, entre ellos Julián Gil, Galilea Montijo, Violeta Isfel, Nicola, Poncho de Nigris, Omar Chaparro y Christian Chávez.