¿Bellakath criticó la participación de Wendy en concierto de Madonna? Lanza mensaje

Video Wendy Guevara no quería ir al concierto de Madonna: no entiende sus canciones

Wendy Guevara fue invitadaespecial de uno de los cinco conciertos que Madonna ofreció en la Ciudad de México. La noche del 23 de abril, 'La Perdida' subió al escenario con la cantante, con quien compartió risas y abrazos durante la canción 'Vogue'.

Como recuerdo de tan especial momento, la originaria de León, Guanajuato, publicó en su perfil de Instagram una foto junto a la llamada 'Reina del Pop', señalando: “Y un sueño hecho realidad, gracias Madonna”.

Wendy Guevara presume su encuentro con Madonna Imagen Instagram Wendy Guevara



La presencia de la influencer en el concierto provocó una ola de comentarios; aunque la mayoría eran positivos y de orgullo; el que más llamó la atención fue el que presuntamente publicó Bellakath en su cuenta de X, donde señaló que no criticó que Wendy Guevara asistiera al concierto como invitada especial.

Fue a través de un tweet, que supuestamente borró horas después, en el que Bellakath recalcó su molestia y dejó entrever que debieron invitar a alguien con más talento.

“Habiendo tanto talento en México. Reina del reggaetón mexa y escogen a la reina del morbo o más bien rey”, se puede leer en la publicación que fue posteada en su cuenta oficial de X.

Esas fueron las palabras que presuntamente Bellakath publicó Imagen Bellakath X



Las reacciones ante las supuestas palabras de Bellakath desataron un escándalo, pues fans de 'La Perdida' la defendieron y además de reprobar el "mensaje" de la cantante, la atacaron por autodenominarse 'Reina del reggaetón’ y la acusaron de homofobia al llamar ‘rey’ a la influencer.

Bellakath aclara polémica con Wendy

Ante el escándalo desatado, Bellakath rompió el silencio y se defendió en su perfil de X, donde aseguró que todo fue “un invento” y que jamás hablaría así de Wendy Guevara. La cantante publicó fotos que protagonizaron juntas hace un par de meses y aseguró que le guarda mucho cariño a 'La Perdida'.





“Se hubieran inventado algo más creíble, yo te admiro mucho y lo sabes, a ti y a toda la comunidad, a cada lugar que voy a cantar llevó su bandera en mi show”, escribió.

Bellakath se defendió ante polémica con Wendy Guevara tras concierto de Madonna Imagen Bellakath X



Bellakath siguió aclarando la situación y hasta aseguró que todo fue montaje, por lo que buscará dar con los responsables que la difamaron.





“Neta vamos a dar con los responsables de hacer ese tipo de montajes de cosas que NO dije y la van a pagar caro”.

Wendy Guevara ha guardado silencio ante la polémica que desató Bellakath y su "falso" tweet.