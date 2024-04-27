Salma Hayek se viste de Frida Kahlo para el último concierto de Madonna en México
La actriz fue la quinta invitada especial en la serie de conciertos que 'La Reina del Pop' ofreció en la Ciudad de México. Su presencia causó revuelo.
Madonna ofreció su último concierto en la Ciudad de México el 26 de abril y tuvo como invitada especial a Salma Hayek.
La actriz subió al escenario del 'Celebration Tour' vestida de Frida Kahlo para calificar la pasarela de los bailarines a ritmo de 'Vogue', uno de icónicos éxitos de la cantante.
Desde que la mexicana apareció en la tarima recibió la ovación del público y se fundió en un cariñoso abrazo con 'La Reina del Pop'.
Antes de bajar del escenario, Salma y Madonna gritaron al unísono: "¡Viva México Cabr…!".
Para Madonna la presencia de Salma fue doblemente especial, pues además de conocerse desde hace años, Frida Kahlo es una de sus musas.
"Amo a Frida Kahlo. Ella se buscaba a sí misma en sus cuadros y yo hago lo mismo con mis canciones", declaró la artista en un concierto que ofreció en 2016 en la capital mexicana.
En 2002 Salma Hayek produjo y protagonizó la biopic ‘Frida’, la cual obtuvo seis nominaciones a los Oscar de los cuales ganó dos en las categorías Mejor Banda Sonora y Mejor Maquillaje, así como otros reconocimientos en los Golden Globes y los BAFTA.
El comediante Guillermo Rodríguez, Alberto Guerra, Wendy Guevara y la drag Pixie Aventura también fueron invitados especiales de 'La Reina del Pop'.
Madonna cerrará su gira mundial 'Celebration Tour' con un concierto gratuito en Río de Janeiro, Brasil, el 4 de mayo en donde se espera una afluencia de 1.5 millones de asistentes.
¡Adiós México! 🥲 @madonna cerró su mini-residencia en la Ciudad de México con su 5to show en el @Palacio De Los Deportes cumpliendo un total de 80 presentaciones a lo largo del Celebration Tour. Salma Hayek fue su invitada sorpresa para despedir al público mexicano ❤️🇲🇽❤️ ••• Goodbye Mexico! 🥲 Madonna concluded her mini-residency in Mexico City with her 5th show at the Palacio de los Deportes, completing a total of 80 performances throughout the Celebration Tour. Salma Hayek was her surprise guest to say goodbye to the Mexican audience ❤️🇲🇽❤️ 🎥 Ballroom Contest with @Salma Hayek, Live from the Celebration Tour, Palacio de los Deportes, Ciudad de México, April 26, 2024. Credits: video #1 @pepeaa (Instagram), video #2 @Ivan Bari, video #3 @danosalinas (Instagram). #madonna #madonnaculturetiktok #celebrationtour #madonnamexico #palaciodelosdeportes #cdmx #salmahayek #ballroomdance #pop♬ Vogue (Edit) - Madonna