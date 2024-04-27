Salma Hayek se viste de Frida Kahlo para el último concierto de Madonna en México

Video Wendy Guevara no quería ir al concierto de Madonna: no entiende sus canciones

Madonna ofreció su último concierto en la Ciudad de México el 26 de abril y tuvo como invitada especial a Salma Hayek.

La actriz subió al escenario del 'Celebration Tour' vestida de Frida Kahlo para calificar la pasarela de los bailarines a ritmo de 'Vogue', uno de icónicos éxitos de la cantante.

Desde que la mexicana apareció en la tarima recibió la ovación del público y se fundió en un cariñoso abrazo con 'La Reina del Pop'.

Antes de bajar del escenario, Salma y Madonna gritaron al unísono: "¡Viva México Cabr…!".

Madonna y Salma Hayek en el 'Celebration Tour' en Ciudad de México. Imagen Madonna Culture/TikTok

Para Madonna la presencia de Salma fue doblemente especial, pues además de conocerse desde hace años, Frida Kahlo es una de sus musas.

"Amo a Frida Kahlo. Ella se buscaba a sí misma en sus cuadros y yo hago lo mismo con mis canciones", declaró la artista en un concierto que ofreció en 2016 en la capital mexicana.

En 2002 Salma Hayek produjo y protagonizó la biopic ‘Frida’, la cual obtuvo seis nominaciones a los Oscar de los cuales ganó dos en las categorías Mejor Banda Sonora y Mejor Maquillaje, así como otros reconocimientos en los Golden Globes y los BAFTA.

El comediante Guillermo Rodríguez, Alberto Guerra, Wendy Guevara y la drag Pixie Aventura también fueron invitados especiales de 'La Reina del Pop'.

Madonna cerrará su gira mundial 'Celebration Tour' con un concierto gratuito en Río de Janeiro, Brasil, el 4 de mayo en donde se espera una afluencia de 1.5 millones de asistentes.