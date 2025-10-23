Muere exparticipante de La Voz tras presunta negligencia: confundieron “cáncer” con otro padecimiento

Video Muere exparticipante de ‘MasterChef México' en accidente de auto: los detalles e imágenes

Joan Sebastián Alarcón, exparticipante de La Voz Colombia, murió tras una presunta negligencia médica.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por la clínica Portoazul Auna, la misma que el cantante responsabilizó en caso de que algo llegara a pasarle.

El 13 de octubre, tres días antes de su muerte, Joan Sebastián Alarcón habló de la supuesta mala experiencia que vivió en la clínica, donde señaló que el personal médico había confundido “cáncer renal y metástasis con cálculos renales”.

“18 horas en urgencias del peor matadero llamado ‘clínica’ en la que puede terminar una persona en la ciudad de Barranquilla, clínica Portoazul Auna… paciente oncológico, tirado en una camilla oxidada desde las 5 a.m. hasta las 10:35 p.m. sin revisión ni tratamiento de dolor y ni cuidados paliativos, gritando y retorciéndose del dolor”, expuso.

Así denunció Joan Sebastián Alarcón la presunta negligencia que sufrió. Imagen Joan Sebastián Alarcón / Instagram



“Médicos que ni siquiera saben que es Ca Renal y confundieron cáncer renal y metástasis con cálculos renales. Malos tratos, mentiras y demoras absurdas… queda mejor y más fácil irse uno a morir a su propia casa…”, agregó y responsabilizó a la clínica por si algo llegaba a pasarle.

“Si algo me ocurre en los días próximos dentro o fuera de esta institución, hago responsable a la clínica Portoazul y a todo su personal médico administrativo. Es la hora y hoy, 13 de octubre de 2025 (30 horas después) que no ha llegado a mi habitación ni un solo especialista de mi diagnóstico, llámese oncología, dolor y paliativos. No hay otra palabra, son unos asesinos”, sentenció.

Joan Sebastián Alarcón no hizo más declaraciones al respecto y, aunque el 16 de octubre trascendió su deceso, fue hasta dos días después qu e la clínica de Barranquilla se pronunció y confirmó su muerte.

“Ante la información que ha sido difundida en redes sociales sobre una presunta irregularidad médica en la clínica, queremos expresar en primer lugar nuestras más sinceras condolencias a los familiares del señor Joan Sebastián Alarcón por su lamentable fallecimiento”, expresaron.

Clínica niega malos tratos al fallecido músico. Imagen Clínica Portoazul Auna / Instagram



En el comunicado, la clínica declaró que “la salud, seguridad y bienestar” de sus pacientes era su “máxima prioridad”, por lo que rechazaron las acusaciones vertidas por el fallecido músico.

“Rechazamos enfáticamente las afirmaciones que cuestionan la calidad de la atención brindada. Desde su ingreso, el paciente recibió atención integral y oportunidad por parte de nuestro equipo médico y de enfermería, cumpliendo con todos los protocolos establecidos de calidad y seguridad”, subrayaron.

“Aunque la situación implicó desafíos en la interacción médico-paciente, nuestro personal actuó siempre con profesionalismo y manteniendo la más alta calidad en la atención (…) Reafirmamos nuestra total disposición a brindar la información necesaria a quien corresponda, para contribuir a la transparencia, trazabilidad y esclarecimiento de los hechos, en caso se requiera”, sentenció.

¿Cuándo murió el exparticipante de La Voz Colombia?

De acuerdo con publicaciones de amigos y familiares, Joan Sebastián Alarcón murió el 16 de octubre tras luchar dos años contra un cáncer renal en etapa IV y una metástasis peritoneal compatible con carcinomatosis peritoneal.

Joan Sebastián Alarcón documentaba su lucha contra el cáncer en Instagram. Imagen Joan Sebastián Alarcón / Instagram

¿Quién era Joan Sebastián Alarcón?