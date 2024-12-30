Dulce

Así fueron las últimas horas de vida de Dulce: alcanzó a celebrar la Navidad antes de morir

Iván Cochegrus, amigo de la cantante, compartió cómo pasó ella su último festejo navideño, en el que inclusive pudo comer bacalao. La también actriz perdió la vida el 25 de diciembre debido a una metástasis en el pulmón.

Video ¿La salud de Dulce decayó porque le negaron ver a su nieto? Esto dijo un amigo de la cantante

Iván Cochegrus, amigo de Dulce, reveló cómo fueron sus últimas horas de vida, antes de que falleciera el pasado 25 de diciembre a causa de una metástasis en el pulmón.

El productor mexicano compartió que pudo convivir con la cantante el día previo a su muerte, mientras se encontraba internada en el hospital.

Dulce logró celebrar la Navidad antes de morir

Iván Cochegrus, quien también fue muy cercano a Silvia Pinal, explicó que festejó la Navidad, el 24 de diciembre, con Dulce, su hija, Romina Mircoli, y otro allegado.

“Comió nada más bacalao, realmente, y Roberto, su amigo, le llevó un poquito de salmón”, contó el actor ante la cámara del canal de YouTube ‘Talentos Latinos México’.

“El doctor al verla tan bien, que estaba respondiendo con todos los medicamentos, la dieta, a base de carbohidratos, la autorizó, dijo, ‘puede comer todo’, porque el enemigo a vencer era la alimentación”, aseguró.

Acerca de la actitud que tuvo la actriz durante la reunión, él recordó: “Bromeó, se paró, se sentó en la cama […] quería un poquito de café, hicimos nuestra pre-cena navideña, la alegramos”.

“Ella me dijo algo que me lo quedo en mi corazón para toda la vida, que es muy importante: sí tenía miedo”, indicó igualmente.

“Yo le dije, ‘tú eres una guerrera de Dios, no te preocupes, vas a salir delante de esta situación’. Y ella tenía fe”, sumó.

Cochegrus detalló que, hasta las 17:00 horas de ese martes, los médicos consideraban que la intérprete de ‘Lobo’ estaba evolucionando “muy bien” tras ser operada de “decorticación pleuropulmonar”.

“No estaba delgada”, aseveró, “que incluso yo dije, ‘no vengo mañana, amiga’, te vengo a ver hasta el jueves o el viernes’, porque la vi perfectamente bien de salud y con mucha fuerza”.

“Pues de pronto el destino te juega algo tan difícil, ¿no?, como lo que sucedió”, externó al respecto del inesperado deceso.

Hija de Dulce “triste” ante lo ocurrido

En este mismo sentido, Iván Cochegrus afirmó que Romina Mircoli tuvo un golpe emocional porque su madre no logró sobrevivir.

“Lo único que les puedo decir es, la tristeza que le invadió a ‘Romi’, fue muy complicada, de haber estado ese 24 [con] dos amigos cercanos, entre ellos su servidor, y que, al siguiente día, en la mañana, se fuera Dulce, ni yo lo creí”, externó.

Tanto la primogénita de la artista, como sus familiares y seres queridos la despidieron en una misa celebrada en la Basílica de la Virgen de Guadalupe, la tarde del 27 de diciembre.

