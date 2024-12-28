Entre lágrimas y aplausos despiden a Dulce: su hija se dejó ver muy conmovida en medio de la polémica

Video ¿Dulce y su única hija estaban distanciadas? Amigos de la cantante hablan de su relación

Familiares, amigos y admiradores de Dulce se reunieron la tarde del 27 de diciembre en la Basílica de Guadalupe para despedir a la cantante y actriz mexicana, quien murió el 25 de diciembre en un hospital de la Ciudad de México debido a una metástasis en el pulmón.

La misa, cargada de emotividad, fue un homenaje a su vida y carrera, marcada por éxitos como 'Tu muñeca' y 'Lobo'.

Las cenizas de Dulce fueron colocadas en una urna en forma de corazón al pie de la imagen de la Virgen de Guadalupe y fueron recibidas por los presentes con ovaciones.

Durante la ceremonia, se escucharon aplausos y música de mariachi, creando un ambiente de nostalgia.

La hija de Dulce, Romina Mircoli, fue la encargada de llevar las cenizas de su madre hasta el altar.

Famosas despidieron a su amiga Dulce

Entre los asistentes destacaron amigas cercanas a la cantante, figuras del medio artístico como su inseparable amiga Rocío Banquells.

"No es fácil. Cuando tienes tu nieto tan chiquito, tu hija. Dulce amaba a la Virgen de Guadalupe, qué bueno que nos dio oportunidad su familia de poder estar con ella en un lugar tan maravilloso".

Denisse de Kalafe también estuvo presente para despedir a su "comadre".

"Dulce ha sido mi amiga, mi comadre, una mujer extraordinaria, sincera, directa con la prensa siempre. Yo quiero que la recuerden como una voz de México que ella llevó a muchos lugares. Me fui al piano y escribí una sinfonía que se llama 'Dulce' que me salió del corazón".

Ariana fue otra de las cantantes y amigas de la intérprete de 'Heridas' que mostraron su cariño y admiración en la misa.

Los fans también se hicieron presentes, portando carteles y fotografías en honor a la cantante.

La misa concluyó con un emotivo aplauso para despedir a Dulce entre vítores y palabras de aliento.

Romina Mircoli agradeció a los medios de comunicación por haber estado al pendiente de su madre y adelantó que pronto daría declaraciones.