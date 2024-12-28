Revelan supuesta razón por la que hija de Dulce habría decidido no hacer funeral

Video ¿La salud de Dulce decayó porque le negaron ver a su nieto? Esto dijo un amigo de la cantante

Familiares, amigos y seguidores de Dulce se reunieron la tarde del 27 de diciembre para despedirla con una misa en la Basílica de la Virgen de Guadalupe, de quien la cantante era muy devota.

Romina Mircoli, la única hija de la también actriz estuvo presente y se dejó ver muy conmovida ante la partida de su madre y el cariño que la gente le mostró en el evento.

Nuevos detalles de la muerte de Dulce

La presentadora Sugey Ábrego dijo, al terminar la emotiva eucaristía, que Romina les compartió algunos detalles de la muerte de la cantante.

De acuerdo con su reporte, informó que le extirparon a la actriz un gran porcentaje del tumor canceroso que estaba alojado en el pulmón.

"Se realizó una cirugía donde se pudo extraer el 80 por ciento del tumor y Dulce iba a empezar estas radioterapias y quimioterapias", dijo para el show de radio 'Todo Para La Mujer'.

También, señaló que tuvo la "muerte de los justos".

"Dulce se fue como bien dicen, en la muerte de los justos, dormida, esperando salir adelante y esperando que sigamos cantando sus canciones", añadió Ábrego.

¿Por qué Dulce no tuvo funeral?

Como representante de la Asociación Nacional de Intérpretes, Sugey Ábrego se ha mantenido cercana a la familia de la cantante para ayudarlos en trámites y otras situaciones. Incluso, la presentadora contó a la prensa por qué Romina Mircoli habría decidido no hacer un funeral para su madre.

" Sí le han afectado las críticas sobre por qué no hizo una velación, pero quiero que entiendan algo, estábamos en Navidad, y ella está haciendo ahorita esto con todo el apoyo de la Basílica (…) Se espera que en enero se hagan los homenajes adecuados, pero también Romina quiere estar en su duelo, porque fue algo inesperado".

"Hay que tener comprensión por una joven que está tomando la responsabilidad de algo inesperado y que ahorita necesita todo el apoyo de los que sumemos y estamos a la expectativa de cuando ella pueda y quiera hablar".

Por su parte, Iván Cochegrus, amigo cercano de Dulce, confirmó que por ser fechas decembrinas las cosas se habrían complicado para hacer una despedida más grande para la artista.

Romina y su padre Luis Mircoli, exesposo de Dulce. Imagen Mezcalent

Alejandra Guzmán habló con Dulce poco antes de morir

Sugey también compartió que la hija de la fallecida Silvia Pinal se comunicó con ella para hacer planes a futuro. Incluso, también reconfortó a Romina ante la complicada situación por la que atravesaba.