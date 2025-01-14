Hija de Dulce enfrenta a Ofelia Cano por audios filtrados: “Tenía un propósito negativo”

Video Revelan supuestos audios de la hija de Dulce presuntamente hablando mal de ella antes de morir

Hija de Dulce lanzó zarpazo contra la actriz Ofelia Cano, quien tras la muerte de la cantante filtró audios en los que se le escuchaba llamar “hipócrita” a su madre.

Ante la controversia que desataron las grabaciones filtradas, Romina Mircoli rompió el silencio, lamentando el “propósito negativo” de Ofelia Cano, quien habría guardado por años los audios.

“Alguien lo estuvo guardando durante años con un objetivo negativo porque si a esta persona se le hubiera escapado el audio al segundo o tercer día a lo mejor le creía que es un accidente, pero haberlo guardado durante años me habla de alguien que tenía un propósito negativo y estaba esperando el momento correcto, como ahorita que mi mamá ya no está”, expresó tajante en el show ‘De Primera Mano’ de este 14 de enero y preguntó: “¿Cómo no se le escapó el audio cuando mi mamá estaba viva?”.

Sobre la disculpa pública que la actriz de ‘Mañana es para siempre’ le ofreció el 7 de enero a través de Instagram, Romina Mircoli declaró: “A mí la señora no me ha mandado ningún mensaje ni ninguna llamada”.

“Se dice muy arrepentida, pero eso lo hizo públicamente porque se la estaban acabando en redes, por eso lo hizo públicamente, pero jamás a mí me extendió una llamada ni un mensaje, y me consta que tiene manera de hacerlo”, insistió.

“Ella salió al público a lavarse la cara en público… Una persona verdaderamente arrepentida o que de verdad siente que causó un daño mínimo te puede llamar y a parte no solo eso (…) sale otra vez hablando, entonces qué poquito le duró el arrepentimiento”, subrayó.

Sin especificar el tiempo que los audios filtrados llevarían “guardados”, la hija de Dulce calificó como “traición” la acción de la actriz Ofelia Cano, quien en el pasado se había ofrecido a “mediar” los conflictos entre madre e hija.

“Yo lo veo como una traición definitiva porque es una persona que me había ofrecido este espacio, según ella estaba mediando este problema y era un espacio que uno piensa, te pone la trampa, de que es un espacio seguro de contarlo, de decir lo que sientes en ese momento. Claro que estaba enojada, por supuesto que sí”, reconoció.

“Todo mundo tiene derecho a llevarse como quiera. Mi mamá y yo sí nos hablábamos así cuando estábamos enojadas porque cuando estábamos de buenas eso no existía, pero mi mamá era, y te lo puede decir quien sea, mi mamá era buena también para las discusiones y no es una cosa de mi mamá y yo nada más, es de familia”.

Enfrenta críticas por cómo lleva su duelo tras la muerte de Dulce

Por último, Romina Mircoli, quien también reveló es la “heredera universal” de la fortuna de Dulce, respondió tajante a quienes critican la manera en que lleva el duelo por la muerte de su mamá, reconociendo que desde el deceso de la actriz de telenovelas no la ha pasado muy bien.