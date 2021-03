Muere el presentador venezolano Dave Capella, tenía un mes hospitalizado por covid-19

Con mucho dolor, Yerardy Montoya, novia del presentador, también confirmó la muerte este domingo. "Anoche me acosté con tanto miedo de despertar... y ahora lo entiendo. Me acosté recordando tus últimas palabras… recuerdo que el día que salimos a chequearnos con el internista me dijiste: ' Si no regreso a la casa, si te llego a faltar... quiero que sepas que te amo, que me cambiaste la vida, eres siempre lo que soñé tener a mi lado y que quiero que continúes la tuya... consíguete a un amor, que mínimo mínimo, te ame como yo, que te traté como la princesa que eres'".