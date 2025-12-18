Muertes

Muere Greg Biffle, campeón de NASCAR, en accidente aéreo: su esposa y dos hijos viajaban con él

El expiloto de NASCAR se trasladaba a Florida junto con su familia cuando su avión se estrelló. “Estamos devastados”, señaló un amigo de Greg ante la noticia de su trágico fallecimiento.

Elizabeth González
Greg Biffle, campeón de NASCAR, murió en un trágico accidente aéreo junto a su esposa y sus dos hijos.

La noticia fue confirmada por Garret Mitchell, amigo del expiloto de automovilismo, a través de una publicación de Facebook, donde informó que la familia se dirigía a Florida cuando el avión en el que viajaban se estrelló.

“Desafortunadamente, puedo confirmar que Greg Biffle, su esposa Cristina, su hija Emma y su hijo Ryder estaban en ese avión… porque venían de camino para pasar la tarde con nosotros”, escribió el jueves 18 de diciembre.

“Estamos devastados. Lamento mucho compartir esto”, precisó sin dar más detalles sobre el incidente.

Avión en el que viajaba Greg Biffle estalló en llamas

La mañana del jueves 18 de diciembre se reportó un fatal accidente en el aeropuerto de Carolina del Norte en el que habían perdido la vida seis personas.

De acuerdo la oficina del alguacil del condado de Iredell, el avión, propiedad del expiloto de carreras, se estrelló y estalló en llamas cuando intentaba aterrizar “en condiciones de niebla” en el Aeropuerto Regional de Statesville alrededor de las 10:15 hora local.

Aunque el alguacil Darren Campbell señaló en conferencia de prensa que había múltiples fallecidos, los nombres de las víctimas no fueron revelados en el instante.

De acuerdo con datos de FlightAware, la aeronave, propiedad de Greg Biffle según datos de Fox 8, había despegado poco después de las 10 de la mañana y regresaba al aeropuerto en el momento del accidente.

La identidad del campeón de NASCAR fue revelada por el youtuber Garret Mitchell, quien en redes informó que en Greg viajaba con su esposa Cristina, y sus hijos Emma y Ryder, de 14 y 5 años respectivamente.

