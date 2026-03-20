Muertes de famosos Hijo menor de Chuck Norris le dedica desgarradoras palabras tras su muerte: “Te extrañaré para siempre” Dakota Norris publicó un mensaje con el que despidió a su famoso papá, quien falleció la mañana del jueves 19 de marzo a los 86 años.

Video ¿Cómo murió Chuck Norris? Lo que se sabe del fallecimiento del ícono de acción

Dakota, el hijo menor de Chuck Norris, compartió un emotivo mensaje para despedir a su famoso papá, quien murió la mañana de este 19 de marzo.

El atleta de 24 años usó su cuenta de Instagram para publicar la misiva con la que honró al actor, acompañándolo con fotos en las que ambos aparecen.

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“Papá, me cuesta encontrar las palabras adecuadas para esto, pero haré todo lo posible. Has sido el hombre al que he admirado toda mi vida”, escribió.

“Tu generosidad, tu bondad, tu valentía, tu integridad, tu fortaleza, tu disciplina y tu fe en el Señor son sólo algunas de las cosas que siempre he admirado de ti. Viviste tu vida con propósito y con amor por todas las personas”, expresó.

Dakota aseveró que Norris fue “el mejor padre que Dios” pudo haberle dado “y el mejor hombre que he conocido”.

“No importaba lo que estuviera pasando, siempre estabas ahí. Te asegurabas de que supiera cuánto me querías. Sinceramente, no creo que haya pasado un solo día en el que no me lo dijeras”, anotó.

“Estoy muy orgulloso de ser tu hijo. Los recuerdos que creamos, las lecciones que me enseñaste y las constantes risas que compartimos permanecerán conmigo por el resto de mi vida”, sumó.

“Gracias por todo lo que le diste a nuestra familia y por el ejemplo que diste cada día. Espero poder vivir una vida que te honre y te haga sentir orgulloso. Te amo, papá. Te extrañaré por siempre”, concluyó.

Dakota, hijo de Chuck Norris, le dedicó un mensaje a su papá tras su muerte. Imagen Dakota Norris/Instagram

Dakota es el hijo gemelo, hermano de Danilee, que Chuck tuvo con su esposa Gena O’Kelley, su compañera sentimental hasta el día de su partida.

¿De qué murió Chuck Norris?

Fueron los seres queridos de Chuck Norris la que dio a conocer su fallecimiento, este 20 de marzo por medio de la mencionada red social.

“Aunque preferimos mantener la privacidad de las circunstancias, queremos que sepan que estuvo rodeado de su familia y que partió en paz”, señalaron.

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Ellos confirmaron que el protagonista de ‘Walker, Texas Ranger’ había sido hospitalizado recientemente, pero no explicaron por qué.

Previamente, TMZ reportó que la estrella de cine habido sido internado y puntualizó que “en las últimas 24 horas se produjo una emergencia médica en la isla Kauai”, en Hawái, por lo que él fue ingresado a una clínica.