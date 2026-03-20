Muertes de famosos

Hijo menor de Chuck Norris le dedica desgarradoras palabras tras su muerte: “Te extrañaré para siempre”

Dakota Norris publicó un mensaje con el que despidió a su famoso papá, quien falleció la mañana del jueves 19 de marzo a los 86 años.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
add
Síguenos en Google
Video ¿Cómo murió Chuck Norris? Lo que se sabe del fallecimiento del ícono de acción

Dakota, el hijo menor de Chuck Norris, compartió un emotivo mensaje para despedir a su famoso papá, quien murió la mañana de este 19 de marzo.

El atleta de 24 años usó su cuenta de Instagram para publicar la misiva con la que honró al actor, acompañándolo con fotos en las que ambos aparecen.

PUBLICIDAD

“Papá, me cuesta encontrar las palabras adecuadas para esto, pero haré todo lo posible. Has sido el hombre al que he admirado toda mi vida”, escribió.

“Tu generosidad, tu bondad, tu valentía, tu integridad, tu fortaleza, tu disciplina y tu fe en el Señor son sólo algunas de las cosas que siempre he admirado de ti. Viviste tu vida con propósito y con amor por todas las personas”, expresó.

Más sobre Muertes de famosos

El último mensaje de Chuck Norris antes de morir: “No envejezco. Subo de nivel”
1 mins

El último mensaje de Chuck Norris antes de morir: “No envejezco. Subo de nivel”

Univision Famosos
¿Por qué se decía que Chuck Norris era inmortal?: la historia de sus memes
2 mins

¿Por qué se decía que Chuck Norris era inmortal?: la historia de sus memes

Univision Famosos
¿Cómo murió Chuck Norris? Lo que se sabe del fallecimiento del ícono de acción
1:00

¿Cómo murió Chuck Norris? Lo que se sabe del fallecimiento del ícono de acción

Univision Famosos
Muere Chuck Norris a los 86 años: había sido hospitalizado tras una “emergencia médica”
2 mins

Muere Chuck Norris a los 86 años: había sido hospitalizado tras una “emergencia médica”

Univision Famosos
¿De qué murió el ‘Dr. Culichi’, el cirujano de las famosas e ‘influencers’?
0:53

¿De qué murió el ‘Dr. Culichi’, el cirujano de las famosas e ‘influencers’?

Univision Famosos
'Influencer' que fue encontrada sin vida dentro de una maleta podría haber sido enterrada viva
2 mins

'Influencer' que fue encontrada sin vida dentro de una maleta podría haber sido enterrada viva

Univision Famosos
Hallan sin vida a ‘influencer’ de 27 años: minutos antes famoso actor la visitó en su apartamento
1:04

Hallan sin vida a ‘influencer’ de 27 años: minutos antes famoso actor la visitó en su apartamento

Univision Famosos
Muere 'influencer' en condiciones misteriosas: famoso actor fue captado saliendo de su apartamento
3 mins

Muere 'influencer' en condiciones misteriosas: famoso actor fue captado saliendo de su apartamento

Univision Famosos
Valeria Márquez a casi un año de su muerte en un ‘live’: así luce ahora el lugar donde falleció
0:49

Valeria Márquez a casi un año de su muerte en un ‘live’: así luce ahora el lugar donde falleció

Univision Famosos
Familia de Eric Dane habría reaccionado así a que los Premios Oscar no lo incluyeran en su In Memoriam
2 mins

Familia de Eric Dane habría reaccionado así a que los Premios Oscar no lo incluyeran en su In Memoriam

Univision Famosos

Dakota aseveró que Norris fue “el mejor padre que Dios” pudo haberle dado “y el mejor hombre que he conocido”.

“No importaba lo que estuviera pasando, siempre estabas ahí. Te asegurabas de que supiera cuánto me querías. Sinceramente, no creo que haya pasado un solo día en el que no me lo dijeras”, anotó.

“Estoy muy orgulloso de ser tu hijo. Los recuerdos que creamos, las lecciones que me enseñaste y las constantes risas que compartimos permanecerán conmigo por el resto de mi vida”, sumó.

“Gracias por todo lo que le diste a nuestra familia y por el ejemplo que diste cada día. Espero poder vivir una vida que te honre y te haga sentir orgulloso. Te amo, papá. Te extrañaré por siempre”, concluyó.

Dakota, hijo de Chuck Norris, le dedicó un mensaje a su papá tras su muerte.
Dakota, hijo de Chuck Norris, le dedicó un mensaje a su papá tras su muerte.
Imagen Dakota Norris/Instagram

Dakota es el hijo gemelo, hermano de Danilee, que Chuck tuvo con su esposa Gena O’Kelley, su compañera sentimental hasta el día de su partida.

¿De qué murió Chuck Norris?

Fueron los seres queridos de Chuck Norris la que dio a conocer su fallecimiento, este 20 de marzo por medio de la mencionada red social.

“Aunque preferimos mantener la privacidad de las circunstancias, queremos que sepan que estuvo rodeado de su familia y que partió en paz”, señalaron.

PUBLICIDAD

Ellos confirmaron que el protagonista de ‘Walker, Texas Ranger’ había sido hospitalizado recientemente, pero no explicaron por qué.

Previamente, TMZ reportó que la estrella de cine habido sido internado y puntualizó que “en las últimas 24 horas se produjo una emergencia médica en la isla Kauai”, en Hawái, por lo que él fue ingresado a una clínica.

Hasta el momento se desconoce cuál es la causa del deceso de Norris, quien en días pasado aseveró tener “buena salud”.

Relacionados:
Muertes de famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Un hombre por semana
Tráiler: Juego de voces (Temporada 3)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX