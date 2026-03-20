Muertes de famosos

Muere Chuck Norris a los 86 años: había sido hospitalizado tras una “emergencia médica”

La familia del actor dio a conocer su deceso por medio de un comunicado.

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Por:Dayana Alvino
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Chuck Norris, el campeón de artes marciales que se convirtió en una estrella de cine de acción emblemática, ha muerto a los 86 años, dio a conocer su familia este 20 de marzo.

Por medio de un comunicado, sus seres queridos dieron a conocer que el actor perdió la vida este jueves 19 “por la mañana” de manera “repentina”.

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“Aunque preferimos mantener la privacidad de las circunstancias, queremos que sepan que estuvo rodeado de su familia y que partió en paz”, señalaron.

“Para nosotros, fue un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia”, añadieron.

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Además, destacaron que él “vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba”.

“A través de su trabajo, disciplina y amabilidad, inspiró a millones de personas en todo el mundo y dejó un impacto duradero en tantas vidas”, manifestaron.

Con los “corazones destrozados”, ellos aseguraron que se sienten “profundamente agradecidos por la vida” que él tuvo y “por los momentos inolvidables” que compartieron a su lado.

“El amor y el apoyo que recibió de los fans de todo el mundo significaron mucho para él, y nuestra familia está verdaderamente agradecida por ello. Para él, ustedes no eran solo fans, eran sus amigos”, expresaron.

Chuck Norris había sido hospitalizado

En su misiva, los parientes de Chuck Norris confirmaron que él había sido internado en una clínica, aunque no ahondaron en pormenores.

“Sabemos que muchos de ustedes se enteraron de su reciente hospitalización, y estamos verdaderamente agradecidos por las oraciones y el apoyo que le enviaron”, anotaron.

Ayer, TMZ reportó sobre el protagonista de ‘Walker, Texas Ranger’: “Según fuentes con conocimiento directo, en las últimas 24 horas se produjo una emergencia médica en la isla Kauai que llevó a Chuck al hospital”.

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“Sin embargo, nos han dicho que se encuentra de buen ánimo”, afirmó el medio, agregando que el miércoles el artista “estaba entrenando” allá en Hawái.

“Un amigo de Chuck habló por teléfono con él, y nos han dicho que él estaba de buen humor y contando chistes”, relataron.

Después de su deceso, los parientes de Norris pidieron privacidad mientras lloran su pérdida.

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