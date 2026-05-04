Yeison Jiménez

Esposa de Yeison Jiménez rompe el silencio: revela llorando cómo se enteró de la muerte del cantante

Sonia Restrepo contó qué estaba haciendo cuando la llamaron para decirle que su marido había tenido un fatal accidente aéreo. Fue su cuñada quien le confirmó la triste noticia.

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Por:Dayana Alvino
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Video Esposa de Yeison Jiménez llega al lugar de la tragedia donde el cantante muere en avioneta

Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez, finalmente rompió el silencio a casi cuatro meses de que el cantante perdiera la vida en un trágico accidente aéreo.

La esposa del exponente de la música colombiana platicó a profundidad de cómo fue su historia de amor con él hasta que el fatídico percance se lo arrebató de su vida.

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Entre las cosas que platicó, ella recordó cómo es que se enteró del incidente, en el que también perecieron otros cinco miembros del equipo del intérprete.

Esposa de Yeison Jiménez habló con él antes del accidente

En una emotiva conversación para el programa ‘Expediente final’, de Diva Jessurum, Sonia Restrepo reveló que habló con Yeison Jiménez horas antes del siniestro.

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“Me dijo que estaba súper muerto de la rabia porque había un borracho que no lo había dejado dormir, que le daba puños a las paredes”, recordó.

“Le dije: ‘¡Ay amor, qué pecado! No dormiste nada. Por favor, desayuna’. Y le mandé fotos y videos del niño”, agregó al respecto.

Posteriormente, el artista la llamó para indicarle qué hotel “para los niños” había elegido, pues tenían planeado irse de vacaciones.

Así se enteró la esposa de Yeison Jiménez de su muerte

Sonia Restrepo detalló qué, aquel terrible día, ella estaba iniciando los preparativos para su mudanza a Medellín, donde radicarían por el bien de sus retoños.

“Yo estaba como empezando a organizar parte del trasteo. Y entonces yo le mandé un video, en donde le decía que estaba ahí y le muestro mis manos sucias, llenas de polvo, y le muestro que estaba arreglando la casa de muñecas, pero no vio eso”, explicó.

Entre lágrimas, ella narró que se encontraba cocinando un postre con sus hijas, Thaliana y Camila, cuando le
“Estaba haciendo el pastel de chocolate con las niñas, como a las 4:30 me suena el teléfono. Yo pensaba que era él, porque siempre me llamaba antes de despegar, de subirse al avión”, expuso.

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“Me llama un amigo de él y me dice: ‘Doña Sonia, es que, me acabaron de decir que Yeison tuvo un accidente. A lo que yo digo: ‘¿Ay, sería en el carro?’. Yo no había captado que él me dijo que ya había llegado al aeropuerto”, añadió.

Luego de ese aviso, Restrepo le marcó insistentemente al compositor, quien ya jamás le respondió. Por eso, recurrió a comunicarse con la otra persona.

“Me dice: ‘No, doña Sonia, es que fue en el avión’”, indicó. “Yo me negaba a creerlo y me salí para el patio de mi casa y gritaba y corría como una loca por todos lados. Y yo sólo gritaba y gritaba: ‘Eso es mentira’”.

Ante su incredulidad, ella se comunicó con su cuñada, Lina Jiménez, quien, tras acudir al lugar de la colisión, le confirmó la terrible noticia.

“Aun después de tres meses me niego a aceptar que mi esposo y todos los muchachos fallecieron de esa manera. Al principio peleé mucho con Dios, le recriminé”, confesó.

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