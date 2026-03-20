Muertes de famosos ¿Por qué se decía que Chuck Norris era inmortal?: la historia de sus memes La familia del actor dio a conocer su deceso por medio de un comunicado. A lo largo de los años, él fue, además de una estrella de cine y televisión, un protagonista de memes sobre su supuesta ‘inmortalidad’.



Video ¿Cómo murió Chuck Norris? Lo que se sabe del fallecimiento del ícono de acción

Chuck Norris, el campeón de artes marciales e icónico actor del cine de acción, murió a los 86 años la mañana de este jueves 19 de marzo.

Como su propia familia lo dijo en el comunicado con el que confirmó el deceso, el intérprete era para el mundo un “símbolo de fuerza”.

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Para quienes crecieron viéndolo en sus emblemáticas películas, como ‘The Way of the Dragon’ o ‘The Delta Force’, y en la serie ‘Walker, Texas Ranger’, él no era simplemente otro hombre duro, sino una categoría en sí mismo.

Por ello es que, se convirtió en uno de los mitos más perdurables del Internet, donde era el protagonista de memes y bromas sobre su “fuerza sobrehumana”, expone The Latin Times.

El medio retoma que, de hecho, “las generaciones más jóvenes lo conocen” gracias al ‘Chuck Norris facts’, una tendencia con contenidos en la que se resalta su supuesta “inmortalidad”.

Chuck Norris: la estrella de los memes

Fue a mediados de la década de los 2000 que Chuck Norris dejó de ser simplemente la estrella de cine y la televisión para convertirse en “un héroe popular digital”.

Los exagerados ‘Hechos sobre Chuck Norris’ que empezaron a difundirse en redes sociales lo destacaban como alguien “inmortal”, tan duro que incluso “la física supuestamente le temía”, expone el sitio web.

La admiración por Chuck aumentó luego de que trascendiera que él supuestamente casi fallece en 2017. Según indicó Radar Online en agosto de aquel año, él “sufrió dos infartos masivos a mediados de julio”.

“Esto habría acabado fácilmente con la vida de la mayoría de los hombres que tienen la mitad de su edad, pero Chuck sigue estando en plena forma física”, declaró una fuente.

Fortuitamente, él parecía comprender los chistes y “se entregó” a ellos “sin renunciar a la seriedad que había hecho funcionar a su personaje en primer lugar”.

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Hace una semana, por ejemplo, en su cumpleaños número 86 — el último — Norris compartió en su Instagram un clip en el que se le ve luchando.

“No envejezco. Subo de nivel”, sentenció a la cámara. “No hay nada como un poco de diversión en un día soleado para hacerte sentir joven”, añadió en un escrito.

“Estoy agradecido por un año más, por la buena salud y por la oportunidad de seguir haciendo lo que me apasiona”, exclamó entonces.