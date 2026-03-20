Muertes de famosos

El último mensaje de Chuck Norris antes de morir: “No envejezco. Subo de nivel”

Chuck Norris murió el jueves 19 de marzo a los 86 años. El actor falleció de manera repentina tras ser hospitalizado de emergencia, dio a conocer su familia en un comunicado.

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Por:Elizabeth González
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Video ¿Cómo murió Chuck Norris? Lo que se sabe del fallecimiento del ícono de acción

Chuck Norris, el campeón de artes marciales que se convirtió en una estrella de cine de acción emblemática, murió a los 86 años el jueves 19 de marzo.

Su familia dio a conocer en un comunicado, que el actor de ‘Walker, Texas Ranger’ partió “en paz” y rodeado de sus seres queridos, luego de ser hospitalizado por “emergencia médica” de la que no dieron detalles.

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Sale a la luz su último mensaje

Luego de que la muerte de Chuck Norris fuera reportada por sus familiares, en redes cobró fuerza el que sería su último mensaje. Nueve días antes de su fallecimiento, el actor se pronunció con motivo de su cumpleaños.

“No envejezco. Subo de nivel”, escribió el 10 de marzo en Instagram.

El último mensaje de Chuck Norris.
El último mensaje de Chuck Norris.
Imagen Chuck Norris / Instagram


“¡Hoy cumplo 86! Nada como un poco de diversión en un día soleado para sentirse joven. Agradezco un año más, buena salud y la oportunidad de seguir haciendo lo que me apasiona. Gracias a todos por ser los mejores fans del mundo. Su apoyo a lo largo de los años ha significado muchísimo para mí”, sentenció.

La última publicación de la leyenda de las artes marciales estuvo acompañado de un video en el que se le puede ver entrenando al aire libre.

Chuck Norris alcanzó la fama en 1972 junto a Bruce Lee en 'Way of the Dragon'. Hasta ahora, su familia no ha revelado la causa de su fallecimiento. Sin embargo, en su comunicado señalaron que querían "mantener la privacidad de las circunstancias".

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