Roberto Gómez Bolaños

Florinda Meza revela irregularidades en diagnóstico de Parkinson de ‘Chespirito’: dice que se lo ocultaron

La actriz se sinceró sobre los problemas de salud que enfrentó Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’ derivados a un diagnóstico tardío de Parkinson. “Si lo detectaron, no me dijeron”, señaló Florinda Meza.

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Por:Elizabeth González
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Video Florinda Meza responde si le afecta que la llamen “la otra” mujer de ‘Chespirito’

Florinda Meza reveló irregularidades en el diagnóstico de Parkinson de Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’. De acuerdo con la actriz, este trastorno neurodegenerativo progresivo le fue informado dos años antes de morir.

“No detectaron y si lo detectaron no me dijeron. Y él no escuchaba bien y él no oía bien. Pero a veces hay médicos machistas… Él decía siempre: ‘Ay, pues ¿de qué estoy enfermo? Ah, me siento… ándale, tú dile, tú saber mejor que yo mis síntomas”, recordó.

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“Entonces, la neuróloga de Cancún dedujo que el neurólogo de aquí (de la Ciudad de México) sí sabía que era Parkinson por la medicina que le dio. Mi dolor y mi coraje es tanto que recuerdo el nombre de la medicina, Akatinol”, señaló.

Florinda Meza recordó que ese medicamento “le vino bien” a ‘Chespirito’, ya que los dos últimos años de su vida pudo estar mejor.

“Roberto volvió a estar con mejor calidad de vida, perdió más el oído. Y para el último año, cuando conversábamos los últimos meses, él hablaba, yo hablaba, pero le escribía y le ponía escrito para las respuestas y así conversábamos”, dijo.

Por último, Florinda Meza fue cuestionada sobre los motivos por los que no emprendió acciones legales contra el médico.

“¿Sirve de algo?”, respondió de inmediato. “Aparte otra cosa. Los médicos deberían decirnos en qué consisten las enfermedades. Tuvo que morir Roberto para que yo solita investigara por mi cuenta que era una enfermedad demencial que tenía cambios de personalidad y antes yo no entendía ni por qué”, confesó.

“Gracias a Dios, mi amor fue muy grande y aguanté los cambios de personalidad y aguanté todo porque yo sabía que había un Roberto que me amaba y no entendía por qué pasaba eso, pero tuve paciencia”, sentenció,

Roberto Gómez Bolaños murió el 28 de noviembre de 2014 a los 85 años. La causa de muerte de ‘Chespirito’ fue insuficiencia cardíaca derivada de problemas respiratorios crónicos por una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

Sin embargo, en septiembre de 2015, Florinda Meza reveló a ‘Ventaneando’ que el creador de ‘El Chavo del 8’ también “tenía un Parkinson tardío que aceleró todo el resto de sus problemas”.

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