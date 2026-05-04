Muertes de 'influencers'

Muere famoso ‘influncer’ de fitness: su cuerpo es encontrado en siniestras circunstancias

De acuerdo con los reportes, el creador de contenido había sido reportado como desaparecido días antes de que lo hallaran sin vida.

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Por:Univision
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Freddy Rodríguez, ‘influencer’ hondureño conocido como ‘Rosado’, fue hallado sin vida el pasado 26 de abril en una carretera apartada de Danlí, en el departamento de El Paraíso. Tenía 34 años.

De acuerdo con medios locales como El Heraldo y Tu Nota, el cuerpo presentaba severos signos de haber sido quemado, lo que dificultó su identificación.

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Debido al estado en que fue encontrado, las autoridades confirmaron oficialmente su identidad varios días después, tras un proceso forense complejo y una verificación adicional respaldada por familiares.

¿Qué le pasó a Freddy Rodríguez?

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Según los reportes de People y Daily Star, Freddy Rodríguez había sido reportado como desaparecido días antes del hallazgo.

Investigaciones preliminares apuntan a que el creador de contenido habría sido asesinado antes de que su cuerpo fuera incendiado, ya que la vegetación alrededor del lugar también mostraba indicios de haber sido alcanzada por el fuego.

El Ministerio Público confirmó la identidad del deportista luego de que los médicos forenses enfrentaran dificultades para reconocer sus rasgos faciales, los cuales quedaron irreconocibles debido al intenso calor, informó NeedToKnow.

Hasta el momento, la policía continúa con las investigaciones y realiza inspecciones en la zona para recabar evidencia que permita esclarecer el caso. No se ha informado sobre personas detenidas o sospechosos relacionados con el crimen.

¿Quién era Freddy Rodríguez?

Freddy Rodríguez había construido una sólida presencia en TikTok a lo largo de varios años, donde compartía contenido relacionado con el culturismo, el fitness y mensajes de motivación personal.

Entre sus frases más recurrentes destacaban: “tu cuerpo puede soportar cualquier cosa, es a tu mente a la que debes convencer” y “nunca te rindas”.

Tras darse a conocer la noticia, seguidores, amigos y familiares inundaron sus redes sociales con mensajes de despedida, recordándolo como una persona amable, carismática y de “gran corazón”.

“Que su alma descanse en paz. Fuerza para su familia”, escribió uno de sus seguidores, mientras que otros destacaron el impacto positivo que tuvo en su comunidad y en quienes lo conocieron desde joven.

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