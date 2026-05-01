Muertes de famosos Muere famosa ex reina de belleza: fue reconocida como “la mujer más hermosa de México” Fue el periodista ‘Pepillo’ Origel el que dio a conocer la sensible noticia. Al momento, se desconocen las causas de su fallecimiento.

Video El video que mostraría que suegra de ex reina de belleza le quitó la vida: “¿Qué hiciste, loca?”

El mes de mayo ha iniciado con la noticia de la muerte de la famosa ex reina de belleza Gloria Hernández Martín del Campo.

Fue el periodista Juan José ‘Pepillo’ Origel quien, por medio de Instagram, dio a conocer la noticia del fallecimiento, ocurrido este viernes.

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“Mi más sentido pésame a su familia. Descanse en paz mi querida Chiquis”, escribió, agregando emojis de rosas rojas.

El renombrado comunicador recordó que ella se coronó Miss México en 1969 y que es originaria de León, Guanajuato.

'Pepillo' Origel informó sobre la muerte de la ex reina de belleza Gloria Hernández Martín del Campo. Imagen 'Pepillo' Origel/Instagram

Por su parte, TV Azteca puntualizó que, ese mismo año, Hernández “fue reconocida como la mujer más hermosa de México”.

El medio indicó, además, que hasta el momento se desconoce cuál fue la causa del deceso de quien fuera la representante del país en Miss Universo hace cinco décadas.

¿Quién fue Gloria Hernández Martín del Campo?

Gloria Hernández Martín del Campo fue una reina de belleza mexicana que obtuvo el título de Señorita México 1969, certamen que durante décadas funcionó como la principal plataforma para elegir a las representantes del país en concursos internacionales.

De acuerdo con registros históricos del propio certamen —considerados la referencia oficial de la época—, ella representó al estado de Guanajuato, convirtiéndose en una de las pocas concursantes de esa entidad en alcanzar la corona nacional.