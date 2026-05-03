Darrell Sheets Hijo de Darrell Sheets, de 'Storage Wars', rompe el silencio luego que su padre se quitara la vida La repentina muerte de Darrell Sheets, una de las figuras más reconocidas del reality ‘Storage wars’, ha conmocionado en su entorno familiar y es su hijo Brandon quien rompe el silencio luego de la desgracia.



Si usted o alguien que conoce tiene pensamientos para quitarse la vida, puede encontrar ayuda inmediata en inglés y español en la Línea Nacional de Prevención del Suicidio, llamando al 988 o entrando a este sitio web.

Video Darrell Sheets, de ‘Storage Wars’, sufrió acoso antes de su muerte: “Me han arruinado”

Brandon Sheets, hijo de Darrell Sheets, figura emblemática del show ‘Storage wars’, se pronunció públicamente por primera vez tras la muerte repentina de su padre, un hecho que conmocionó al mundo de la televisión y a sus seguidores.

¿Qué dijo el hijo de Darrell Sheets?

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A través de una emotiva publicación en Instagram, Brandon Sheets compartió varias fotografías del fallecido protagonista del ‘reality’ y expresó el profundo dolor que atraviesa.

"Te amo, papá, y haré todo lo posible por honrar tu memoria y respetar a nuestra familia", escribió, según una reseña de TMZ.

Brandon, el hijo del fallecido Darrell Sheets, compartió emotivas imágenes de su padre tras quitarse la vida. Imagen Brandon Sheets/Instagram



" Sigamos creando recuerdos y manteniendo vivo el legado de Darrell ('The Gambler') Sheets".

En el mismo texto, Brandon señaló que aún necesita tiempo para procesar la pérdida y pidió que su padre sea recordado por lo mejor de su esencia.

"El amor que todos sentimos por este hombre y toda su bondad es solo una pequeña parte de lo que realmente es".

Posteriormente, el hijo del astro de los reality shows volvió a manifestarse en redes sociales, esta vez mediante un video en formato de presentación de diapositivas.

En las imágenes se observa a Darrell disfrutando de distintos momentos de felicidad, como una boda y un viaje a la playa. Junto al material, Brandon escribió que extraña profundamente a su padre.

¿Cómo murió Darrell Sheets?

Darrell Sheets falleció a los 67 años en abril pasado a causa de una herida de bala autoinfligida en la cabeza.

De acuerdo con el reporte, las autoridades acudieron a su residencia alrededor de las 2:00 de la madrugada tras recibir un aviso sobre una persona sin vida, y el deceso fue declarado en el lugar.

Al momento de su fallecimiento, 'Storage wars' se encontraba transmitiendo una de sus temporadas.

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Aunque Darrell no apareció en el episodio más reciente, la cadena A&E le rindió un homenaje póstumo durante la emisión del pasado 25 de abril.

Si usted o alguien que conoce tiene pensamientos para quitarse la vida, puede encontrar ayuda inmediata en inglés y español en la Línea Nacional de Prevención del Suicidio, llamando al 988 o entrando a este sitio web.