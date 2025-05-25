Muertes de famosos

Muere famosa estrella de rock en accidente aéreo: su avioneta cae sobre una casa y vehículos

Una aeronave privada se estrelló contra un vecindario en San Diego causando la muerte de varias personas a bordo, entre ellas el músico Daniel Williams, exbaterista de la popular banda The Devil Wears Prada.

Univision y AP
Video Muere famoso roquero en accidente aéreo: imágenes de cómo impactó su avioneta en una casa de San Diego

La comunidad musical alternativa está de luto después de que una avioneta privada chocara contra un cable eléctrico la madrugada del jueves 22 de mayo y se estrellara en un barrio de San Diego, causando la muerte de varias personas a bordo.

Entre ellos se encontraba la estrella de rock Daniel Williams, de 39 años y exbaterista de la popular banda de metalcore de Ohio The Devil Wears Prada.

También murió el innovador ejecutivo musical Dave Shapiro, de 42 años, un pilar de su escena musical. Además, fallecieron otras 4 personas que iban en la aeronave.

Daniel Williams fue parte del grupo The Devil Wears Prada de 2005 a 2016.
Daniel Williams fue parte del grupo The Devil Wears Prada de 2005 a 2016.
Imagen Hannah Ray/Instagram

Lo que se sabe sobre el accidente aéreo

El jet privado chocó contra un cable eléctrico en medio de la niebla y se estrelló en un barrio de San Diego, impactando contra una casa y causando la muerte de las personas que iban a bordo.

Con la casa envuelta en llamas y el combustible de la aeronave esparciéndose por las calles, media docena de vehículos se incendiaron, mientras que los residentes del barrio de viviendas propiedad de la Marina de los EEUU se despertaron sobresaltados poco antes de las 4 de la mañana por el estruendoso choque y las posteriores explosiones. Desde sus ventanas, vieron una pared de fuego.

"No puedo describir con palabras la escena, pero con el combustible del avión esparciéndose por las calles y todo en llamas a la vez, fue horrible de ver", dijo el jefe de policía de San Diego, Scott Wahl.

Nadie en el vecindario murió, pero ocho personas fueron llevadas al hospital por inhalación de humo y heridas que no ponían en peligro su vida, incluida una persona que resultó lesionada al salir por una ventana, dijo el oficial de policía Anthony Carrasco.

La casa impactada quedó destruida, con la fachada gravemente quemada y el techo parcialmente derrumbado, y unas diez más sufrieron daños en Murphy Canyon, el barrio de viviendas propiedad de la Marina más grande del país, informaron las autoridades.

La avioneta se estrelló en un vecindario de San Diego, incendiando varias casas y forzando evacuaciones.
La avioneta se estrelló en un vecindario de San Diego, incendiando varias casas y forzando evacuaciones.
Imagen AP


Ben McCarty y su esposa, residentes de la casa impactada, comentaron que sintieron calor a su alrededor.

"Mi esposa gritaba y decía: '¡Hay un incendio!'", declaró McCarty, quien ha servido en la Marina durante 13 años, a KGTV, afiliada local de la cadena ABC.

Al caminar hacia la entrada de la casa, vio que el techo se había desprendido y las llamas les impedían la salida. Agarraron a sus hijos y perros y corrieron hacia atrás, donde sus vecinos los ayudaron a saltar la valla para escapar.

El avión también impactó los dos vehículos de la pareja, que se incendiaron.

Así quedó la casa donde se estrelló la avioneta en la que viajaba Daniel Williams.
Así quedó la casa donde se estrelló la avioneta en la que viajaba Daniel Williams.
Imagen AP

¿Quién era Daniel Williams?

Daniel Williams, exbaterista de la banda de metal The Devil Wears Prada, publicó en su cuenta de Instagram el miércoles 21 de mayo por la tarde que abordaría el avión con Dave Shapiro.

Luego, la banda publicó un homenaje a Williams en su página de Instagram: " Sin palabras. Te lo debemos todo. Te amaremos por siempre", escribió el grupo.

Tanto Williams como Shapiro fueron ejemplos de éxito para sus respectivas escenas musicales de rock.

Daniel Williams junto a su prometida Hannah Ray.
Daniel Williams junto a su prometida Hannah Ray.
Imagen Hannah Ray/Instagram


La prometida de Daniel Williams, Hannah Ray, reveló que el músico falleció en su aniversario 14: "Mi mundo está hecho un desastre", escribió en redes sociales luego de la tragedia.

Williams formó parte de The Devil Wears Prada de 2005 a 2016.

