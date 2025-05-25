Muertes de famosos

Novia de roquero que muere en avioneta que cae sobre una casa rompe el silencio: "Un desastre"

La tragedia enluta a Hannah Ray, prometida del fallecido músico Daniel Williams, el exbaterista de The Devil Wears Prada que murió junto a 5 personas más cuando la avioneta en la que viajaban se estrelló en un vecindario de San Diego.

Univision y AP
Hannah Ray, pareja del fallecido músico Daniel Williams, le rindió homenaje al exbaterista de The Devil Wears Prada después del trágico accidente aéreo en el que el músico de 39 años perdió la vida cuando un jet privado en el que viajaba se estrelló en un vecindario de San Diego.

Con él murieron otras 5 personas, incluido el famoso ejecutivo musical Dave Saphiro, de 42 años.

Baterista Daniel Williams muere en su aniversario

Hannah Ray describió a Daniel Williams como " la persona más comprensiva y positiva que he tenido el placer de conocer."

La prometida del baterista, una reconocida 'influencer' y fotógrafa, compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram el viernes 23 de mayo, apenas un día después de la tragedia.

Así despidió Hanna Ray a su prometido Daniel Williams, luego de ser una de las 6 víctimas que murieron en una avioneta que se estrelló sobre casa y vehículos en San Diego.
Imagen Hanna Ray/Instagram


En su publicación, acompañada de entrañables fotografías que retratan momentos compartidos con Williams a lo largo de los años, Ray destacó que su fallecimiento coincidió con una fecha muy significativa: el 22 de mayo, día en que se cumplían 14 años desde que comenzó su historia de amor en 2011.

" Mi mundo entero está hecho un desastre. El vacío que has dejado en nuestras vidas y corazones es inmenso", escribió la novia del roquero.

" No puedo asimilar que nunca más pueda verte ni tocarte. Mi corazón nunca ha sentido este nivel de dolor y realmente no sé cómo seguir adelante sin ti", admitió.

La muerte de Daniel Williams coincide con la fecha en que él cumplía 14 años de relación amorosa con Hanna Ray.
Imagen Hanna Ray/Instagram

" Eres mi mejor amigo, pareja, prometido, mi mayor fan en todos los sentidos", compartió, "realmente me mostraste el tipo de amor que la gente solo puede experimentar una vez en la vida, si es que llega a experimentarse".

"Comenzamos nuestra historia juntos el 22 de mayo de 2011... 14 años después, el 22 de mayo de 2025, nos dejaste demasiado pronto", añadió.

¿Cómo murió Daniel Williams?

Los investigadores afirman que seis personas a bordo de un avión privado murieron al estrellarse en un barrio de San Diego en medio de una densa niebla.

El accidente ocurrido el pasado jueves 22 de mayo conmocionó a la industria de la música alternativa.

Así quedó la calle del vencindario de San Diego donde se estrelló el jet en el que viajaba el baterista Daniel Williams. Con él fallecieron otras 5 personas.
Imagen AP


Las autoridades han dicho que podría llevar un año determinar la causa exacta del accidente.

El piloto y los pasajeros murieron, pero nadie en tierra resultó muerto o gravemente herido.

La aeronave cayó en una casa ubicada en un vecindario propiedad de la Marina de los EEUU.

El jet, que volaba de Nueva Jersey a San Diego con una parada para repostar en Kansas, se estrelló a unas 2 millas del Aeropuerto Ejecutivo Montgomery-Gibbs de San Diego.

Así quedó la casa donde se estrelló la avioneta en la que viajaba Daniel Williams,
Imagen AP

¿Quién era Daniel Williams?

Williams fue baterista de The Devil Wears Prada, una popular banda de metalcore de Ohio, famosa por su habilidad para combinar el punk rock melódico con toques metálicos.

Cuando Williams "estaba en la banda, fue cuando despuntaron", dijo Mike Shea, fundador de Alternative Press Magazine.

Thomas Gutches, representante de bandas y artistas de rock, recordó la capacidad de Williams para cautivar al público con su batería.

Daniel Williams fue parte de The Devil Wears Prada de 2005 a 2016.
Imagen Hanna Ray/Instagram


"Daniel daba un espectáculo con su estilo de tocar", destacó.

La banda de Williams, cuyos dos lanzamientos alcanzaron el Top 10 del Billboard 200, era cliente de Sound Talent Group, agencia de la que era propietario de Dave Saphiro, también fallecido en el accidente.

