Muere la ‘Barbie humana’ brasileña en extrañas circunstancias: llevaba 27 cirugías estéticas

El fallecimiento de la ‘influencer’ brasileña fue confirmada por la Policía Militar. Horas antes, Bárbara Jankavski Marquez había sido contratada para prestar “servicios sexuales”.

Por:Elizabeth González
Bárbara Jankavski Marquez, mejor conocida como la ‘Barbie humana’ brasileña, murió a los 31 años tras realizarse su cirugía estética número 27.

La ‘influencer’ fue hallada sin vida por la Policía Militar (PM) durante la noche del 2 de noviembre, luego de que un hombre, que la había contratado por “servicios sexuales”, llamara a emergencias tras percatarse que no se movía.

De acuerdo con el portal de noticias G1, la ‘Barbie humana’ se encontraba en la casa de un defensor público de 51 años. Según el relato del hombre, cuyo nombre no fue revelado, durante el tiempo que estuvieron juntos “hicieron so de sustancias ilícitas”, posteriormente, ella tosió y luego se quedó dormida mientras veían la televisión.

El hombre le habría realizado a la ‘influencer’ reanimación cardiopulmonar (RCP) siguiendo las indicaciones del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (Samu) por nueve minutos sin éxito. Luego, un médico constató su fallecimiento y se dio aviso a la Policía Militar.

Según reportes policiales, retomadas por el mismo medio, Bárbara Jankavski Marquez fue hallada en ropa interior y con “lesiones visibles en el ojo y la espalda”.

Bárbara Jankavski Marquez murió.
Bárbara Jankavski Marquez murió.
Imagen Boneca Desumana / Instagram


Una amiga del defensor público, que también estuvo con ellos, declaró que la ‘influencer’ supuestamente “resbaló y cayó” alrededor de las 4 de la mañana del domingo; presuntamente este accidente que ella habría presenciado, fue lo que le causaría la lesión en el ojo la brasileña.

Hasta el momento, la causa de muerte de la ‘Barbie humana’ brasileña no ha sido esclarecida, sin embargo, su caso fue registrado como “muerte súbita, sin causa determinante aparente”.

¿Quién era la ‘Barbie humana’ brasileña?

Bárbara Jankavski Marquez alcanzó la fama por su parecido con la famosa muñeca. Incluso, en redes sociales ella misma se autonombraba ‘Boneca Desumana’, cuyo significado es ‘Muñeca Deshumana’.

Así documentaba su recuperación de su última cirugía.
Así documentaba su recuperación de su última cirugía.
Imagen Boneca Desumana / Instagram


Con el objetivo de parecerse cada vez más a la famosa muñeca, la ‘influencer se sometió a 27 cirugías estéticas, mismas documentaba en sus redes sociales.

Apenas en junio pasado había documentado el proceso de recuperación de su última cirugía, un mini lifting.

