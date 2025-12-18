Muertes de famosos Muere actriz calcinada en incendio en su propia casa, tenía 53 años Las autoridades encontraron el cuerpo calcinado de la retirada actriz en su habitación, luego de un incendio que devoró su hogar.



La actriz Nevin Mandour murió a los 53 años la madrugada del 17 de diciembre, tras un incendio que consumió su departamento en el distrito de Asafra, en Alejandría, según reportó el medio egipcio Al Jazeera.

El diarioAl-Ahram Gate citó fuentes oficiales que confirmaron que la causa de muerte de la querida actriz se debió a la inhalación de humo procedente de materiales plásticos quemados en el interior del apartamento mientras dormía.

El Sherif Idris confirmó la muerte de la Nevin a través de Facebook: “No hay más dios que Dios... La amable y hermosa amiga Nevin Mandour está al cuidado de Dios... Que Dios tenga piedad de ella y sea amable con ella”.

Según los reportes, un de la actriz informó que el incendio se desató alrededor de las 7:00 a.m. en su apartamento, ubicado en el cuarto piso de un edificio residencial. Señaló que la actriz no pudo escapar debido a la densa humareda.

El fuego estaba contenido, por lo que no se propagó a otro apartamento.

“Su marido y la mujer de servicio estaban con ella, pero ella fue la única que murió. Por la mañana, su marido gritaba desmayado, pidiendo ayuda, pero nadie pudo llegar hasta ellos debido al denso humo”, dijo el vecino a medios de comunicación, reportó Al Jazeera.

Autoridades locales confirmaron que el cuerpo fue hallado calcinado en la habitación principal, luego de más de tres horas de labores por parte de los bomberos y ya se investigan las causas del siniestro. Los primeros indicios apuntan a una posible falla eléctrica.

Nevin Mandour murió en un incendio en su hogar la mañana del 17 de diciembre de 2025. Imagen Nevin Mandour/Facebook

¿Quién era Neveen Mandur?

Nevin Mandour nació el 28 de noviembre de 1972.

En 2003 debutó en cine con una actuación destacada en ‘Elli Bali Balak’. Dos años después, participó en la serie ‘Ragaaʼlek Ya Iskandareya’ y en 2006 formó parte de la producción ‘Che Toto Restaurant’.

Ese mismo año se alejó por completo del mundo artístico, manteniéndose fuera del ojo público por casi 17 años, esto debido a que dedicó al cuidado de su madre enferma y el consejo de su padre de no volver al espectáculo.

Entre 2013 y 2016 enfrentó problemas legales cuando fue arrestada por posesión de una sustancia llamada bango. Fue liberada bajo fianza, aunque Mandour alegó haber sido confundida con otra persona.