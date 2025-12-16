Famosos

Muere Juan José Zerboni, actor de El extraño retorno de Diana Salazar y Mujeres Asesinas

El fallecimiento del actor de telenovelas fue reportado por la prensa mexicana. Juan José Zerboni murió a los 72 años de manera inesperada, según reportes.

Elizabeth González's profile picture
Video Muere famoso actor tras acabar su show de ‘streaming’: video de sus últimos minutos al aire

Juan José Zerboni, actor de El extraño retorno de Diana Salazar y Mujeres Asesinas, murió a los 72 años.

La noticia de su fallecimiento fue reportada por la prensa mexicana el 13 de diciembre. Hasta el momento se desconoce la causa de su muerte.

PUBLICIDAD

Su último mensaje

Más sobre Famosos

¿Violinista de Nodal fue despedida por culpa de Ángela Aguilar? Lo que se sabe de la polémica en redes 
1:10

¿Violinista de Nodal fue despedida por culpa de Ángela Aguilar? Lo que se sabe de la polémica en redes 

Univision Famosos
Filtran imágenes de Yolanda Andrade en el hospital: “Ya tiene muy maltratado su cuerpo”
2 mins

Filtran imágenes de Yolanda Andrade en el hospital: “Ya tiene muy maltratado su cuerpo”

Univision Famosos
Critican a Adamari López por sus zapatos con Piqué y reacciona: “Se te salen los dedos”
0:53

Critican a Adamari López por sus zapatos con Piqué y reacciona: “Se te salen los dedos”

Univision Famosos
Mamá 'Chicanera' le propone matrimonio a su marido y se hinca para darle argolla: video del momento
0:51

Mamá 'Chicanera' le propone matrimonio a su marido y se hinca para darle argolla: video del momento

Univision Famosos
¿Nodal despidió a su violinista por celos de Ángela Aguilar?: lo que se sabe tras video viral
2 mins

¿Nodal despidió a su violinista por celos de Ángela Aguilar?: lo que se sabe tras video viral

Univision Famosos
Hijo de Yahir ahora "vende aguacates" tras lidiar con adicciones: lo revela el cantante
1:00

Hijo de Yahir ahora "vende aguacates" tras lidiar con adicciones: lo revela el cantante

Univision Famosos
Florinda Meza acusa a fallecida exesposa de ‘Chespirito’: “Se quedaba con el dinero”
0:51

Florinda Meza acusa a fallecida exesposa de ‘Chespirito’: “Se quedaba con el dinero”

Univision Famosos
Famoso actor vio los cuerpos “apuñalados” del cineasta Rob Reiner y su esposa: revelan quién y por qué
0:56

Famoso actor vio los cuerpos “apuñalados” del cineasta Rob Reiner y su esposa: revelan quién y por qué

Univision Famosos
¿Qué enfermedad tiene Yolanda Andrade? Está hospitalizada
2 mins

¿Qué enfermedad tiene Yolanda Andrade? Está hospitalizada

Univision Famosos
Martha Higareda estuvo “entre la vida y la muerte” tras dar a luz a sus gemelas: publica duras fotos
2 mins

Martha Higareda estuvo “entre la vida y la muerte” tras dar a luz a sus gemelas: publica duras fotos

Univision Famosos

Días antes de que trascendiera su fallecimiento, Juan José Zerboni compartió imágenes de la reunión que tuvo con algunos amigos con motivo de las fiestas decembrinas.

“Disfrutando de una divertida pastorela con amigos actores y escritor y director”, señaló él en Instagram el 7 de diciembre.

Juan José Zerboni tenía 72 años.
Juan José Zerboni tenía 72 años.
Imagen Juan José Zerboni / Instagram

¿Quién era Juan José Zerboni?

Juan José Zerboni nació el 20 de octubre de 1953. Además de actor, también era productor teatral.

A su carrera como actor se suman importantes proyectos como Mujeres Asesinas, Como die el dicho, Dra. Lucía y Triada, junto a Maite Perroni.

Juan José Zerboni en 'Triada'.
Juan José Zerboni en 'Triada'.
Imagen Entre bambalinas / Instagram


Uno de sus últimos proyectos en televisión fue El extraño retorno de Diana Salazar, telenovela de Angelique Boyer y Sebastián Rulli, donde dio vida a ‘Quevedo’.

Relacionados:
FamososMuertes

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
Cómplices
Gratis
El extraño retorno de Diana Salazar
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX