Famosos Muere Juan José Zerboni, actor de El extraño retorno de Diana Salazar y Mujeres Asesinas El fallecimiento del actor de telenovelas fue reportado por la prensa mexicana. Juan José Zerboni murió a los 72 años de manera inesperada, según reportes.

Juan José Zerboni, actor de El extraño retorno de Diana Salazar y Mujeres Asesinas, murió a los 72 años.

La noticia de su fallecimiento fue reportada por la prensa mexicana el 13 de diciembre. Hasta el momento se desconoce la causa de su muerte.

Su último mensaje

Días antes de que trascendiera su fallecimiento, Juan José Zerboni compartió imágenes de la reunión que tuvo con algunos amigos con motivo de las fiestas decembrinas.

“Disfrutando de una divertida pastorela con amigos actores y escritor y director”, señaló él en Instagram el 7 de diciembre.

Juan José Zerboni tenía 72 años. Imagen Juan José Zerboni / Instagram

¿Quién era Juan José Zerboni?

Juan José Zerboni nació el 20 de octubre de 1953. Además de actor, también era productor teatral.

A su carrera como actor se suman importantes proyectos como Mujeres Asesinas, Como die el dicho, Dra. Lucía y Triada, junto a Maite Perroni.

Juan José Zerboni en 'Triada'. Imagen Entre bambalinas / Instagram