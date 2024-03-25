Montserrat Oliver

Montserrat Oliver lamenta muerte de ser querido: “No he dejado de llorar tu partida”

Yolanda Andrade, Sebastián Rulli y Angelique Boyer se unieron en condolencias ante la pérdida que enfrenta la conductora.

Por:Paulina Flores
Montserrat Oliver compartió en sus redes sociales la noticia de la pérdida de un ser querido.

Esta vez, no se trata de una figura pública o un colega, sino de una de sus queridas mascotas y es que la conductora expresó su dolor y añoranza tras la partida de su compañera de cuatro patas.

En un emotivo mensaje publicado en Instagram el pasado 22 de marzo, Montserrat dedicó palabras de gratitud y amor a su perrita llamada Milla.

Durante nueve años, Milla fue su fiel compañera, y la modelo aprendió valiosas lecciones de ella.

"Con todo y tu cadera y 2 patitas dañadas corrías tras los venados en el ranchito sin pensar, volabas con tus dos patitas de adelante. La perrita mas FELIZ siempre. Verte siempre luchando y feliz (operación tras operación) me comprometías a no dejarme caer en momentos difíciles", anotó.

Oliver, de 57 años, se despidió confesando que "no he dejado de llorar tu partida".

"Sé que regresarás a mí y tú SIEMPRE PARA SIEMPRE estarás en mi corazón. Te amo por siempre y me haces demasiada falta. ¡Mi Milobich!", compartió.

Montserrat Oliver sufre pérdida de ser querido.
Imagen Montserrat Oliver/Instagram

Famosos dedican condolencias a Montserrat Oliver

Una de las personas que reaccionó rápidamente a la publicación fue Yolanda Andrade. En sus palabras, expresó: “Eres la mejor mamá perruna del mundo. Ya sabes que tienes otro angelito en el cielo muy agradecido de tanto amor”.

Por su parte, Sebastián Rulli compartió su pesar: “Lo lamento muchísimo, querida amiga. Qué dolor tan grande. Te mando mil besos y un abrazo fuerte en el corazón”. Mientras tanto, Angelique Boyer dejó un mensaje de apoyo: “Abrazo fuerte”.

Montserrat Oliver

