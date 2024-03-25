Montserrat Oliver lamenta muerte de ser querido: “No he dejado de llorar tu partida”
Yolanda Andrade, Sebastián Rulli y Angelique Boyer se unieron en condolencias ante la pérdida que enfrenta la conductora.
Montserrat Oliver compartió en sus redes sociales la noticia de la pérdida de un ser querido.
Esta vez, no se trata de una figura pública o un colega, sino de una de sus queridas mascotas y es que la conductora expresó su dolor y añoranza tras la partida de su compañera de cuatro patas.
En un emotivo mensaje publicado en Instagram el pasado 22 de marzo, Montserrat dedicó palabras de gratitud y amor a su perrita llamada Milla.
Durante nueve años, Milla fue su fiel compañera, y la modelo aprendió valiosas lecciones de ella.
"Con todo y tu cadera y 2 patitas dañadas corrías tras los venados en el ranchito sin pensar, volabas con tus dos patitas de adelante. La perrita mas FELIZ siempre. Verte siempre luchando y feliz (operación tras operación) me comprometías a no dejarme caer en momentos difíciles", anotó.
Oliver, de 57 años, se despidió confesando que "no he dejado de llorar tu partida".
"Sé que regresarás a mí y tú SIEMPRE PARA SIEMPRE estarás en mi corazón. Te amo por siempre y me haces demasiada falta. ¡Mi Milobich!", compartió.
Famosos dedican condolencias a Montserrat Oliver
Una de las personas que reaccionó rápidamente a la publicación fue Yolanda Andrade. En sus palabras, expresó: “Eres la mejor mamá perruna del mundo. Ya sabes que tienes otro angelito en el cielo muy agradecido de tanto amor”.
Por su parte, Sebastián Rulli compartió su pesar: “Lo lamento muchísimo, querida amiga. Qué dolor tan grande. Te mando mil besos y un abrazo fuerte en el corazón”. Mientras tanto, Angelique Boyer dejó un mensaje de apoyo: “Abrazo fuerte”.