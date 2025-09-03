Mijares

“Empezaron a salir cosas raras en el cuerpo”: Yuri revela que Mijares fue operado tras bajar de peso

La cantante habló de la operación a la que su amigo tuvo que someterse tras bajar de peso. “Él está bien”, acaró Yuri.

Manuel Mijares sí estuvo en el hospital, pero no por un preinfarto. Luego de que el cantante desmintiera que hace un año su vida estuvo en riesgo, Yuri reveló que su amigo tuvo que ser operado tras bajar de peso.

La intérprete, de 61 años, no dio detalles ni reveló el padecimiento por el que Mijares tuvo que ser intervenido. Sin embargo, aseguró que era algo que “tenía que hacerse”.

“Él está bien. Lo que pasa es que sí tenía que hacerse una operación… no la jarocha, relájense”, ventiló al programa Hoy este 3 de septiembre con su característico sentido del humor.

Yuri explicó que la operación no fue de cuidado y que, incluso, hace unos días buscó al intérprete de ‘Soldado del Amor’ para saber cómo estaba.

“Nada grave. Hace dos días hablé con él… ‘¿cómo vas?, estoy superbién, no te preocupes’”, dijo, subrayando que los problemas de salud de Mijares venían a raíz de su pérdida de peso.

“Es que como bajó de peso, ahí empezaron como a que salir unas cosas raras en el cuerpo y ya, se las quitaron”, explicó.

“No se preocupen… ya le han puesto dos infartos… Lo que pasa es que está muy viejito”, sentenció sin dar más detalles.

Mijares aclara su estado de salud

Luego de que la revista TVNotas reportara que Manuel Mijares había salido “corriendo al hospital” tras sentir un presunto “dolor muy agudo en el pecho”, lo que sería el síntoma de un aparente “infarto”, el cantante desmintió dicha información a través de su agencia de representación.

“La salud de Mijares está muy bien, gracias a Dios. Agradecemos su preocupación e invitamos a no dejarse llevar por noticias falsas", expusieron el 2 de septiembre.

"Cualquier información oficial se dará a conocer únicamente a través de las redes sociales de Mijares y AlmaShow. Lamentamos que se difundan notas que solo generan alarma entre el público. Reiteramos: Mijares se encuentra estable y NO está internado”, concluyeron.


