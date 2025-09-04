¿Mijares tiene afectada la voz tras perder peso?: Emmanuel responde

Video ¿Lucero invitará a Mijares a develar su estrella en Hollywood?: “No me echen a perder el momento"

Emmanuel habló del estado de salud de su amigo y colega, Mijares, quien fue sometido a una cirugía tras haber adelgazado.

Fue Yuri quien reveló que al intérprete de ‘Soldado del amor’ lo tuvieron que intervenir, aunque no especificó cuándo.

“Él está bien. Lo que pasa es que sí tenía que hacerse una operación”, declaró ante la cámara del programa Hoy, el 3 de septiembre.

“Es que, como bajó de peso, ahí empezaron como a que salir unas cosas raras en el cuerpo y ya se las quitaron”, agregó.

Ella dijo que no se trató de nada grave y que recientemente él le aseguró que estaba “superbién”, además de pedirle que no se preocupara.

Emmanuel afirma que Mijares “es un toro”

La noche de ayer, Emmanuel compartió lo que sabe sobre la condición de Mijares pues habló con él “hace dos días”.

“Ahí va caminando, en todas sus cosas. Aquel es un toro”, indicó en entrevista transmitida por ‘Sale el sol’ este 4 de septiembre.

El compositor aseguró que, contrario a lo que reportó la revista TVNotas, el ex de Lucero “no ha tenido ningún” preinfarto: “Yo lo sabría, me hubiera enterado”.

¿Voz de Mijares resultó afectada por su pérdida de peso?

Emmanuel dejó claro que el que Mijares haya perdido varias libras, alrededor de 55 según ‘Coque’ Muñiz, le ha resultado positivo.

“Yo lo veo muy bien, lo veo muy ágil, lo veo muy contento”, afirmó en un encuentro independiente con la emisión ‘Venga la alegría’.

“Cuando uno baja de peso siempre hay una descompensación en el cuerpo, pero el cuerpo se vuelve a compensar si lo tratas bien”, puntualizó.

Respecto a las especulaciones de que la voz del papá de Lucerito podría haber resultado afectada debido a su adelgazamiento, Emmanuel aclaró: