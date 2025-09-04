¿Mijares tiene afectada la voz tras perder peso?: Emmanuel responde
Emmanuel compartió cómo se encuentra su amigo, Mijares, tras reportarse que habría sufrido un preinfarto el año pasado. El cantante aclaró si el ex de Lucero tiene la voz dañada debido a su adelgazamiento.
Emmanuel habló del estado de salud de su amigo y colega, Mijares, quien fue sometido a una cirugía tras haber adelgazado.
Fue Yuri quien reveló que al intérprete de ‘Soldado del amor’ lo tuvieron que intervenir, aunque no especificó cuándo.
“Él está bien. Lo que pasa es que sí tenía que hacerse una operación”, declaró ante la cámara del programa Hoy, el 3 de septiembre.
“Es que, como bajó de peso, ahí empezaron como a que salir unas cosas raras en el cuerpo y ya se las quitaron”, agregó.
Ella dijo que no se trató de nada grave y que recientemente él le aseguró que estaba “superbién”, además de pedirle que no se preocupara.
Emmanuel afirma que Mijares “es un toro”
La noche de ayer, Emmanuel compartió lo que sabe sobre la condición de Mijares pues habló con él “hace dos días”.
“Ahí va caminando, en todas sus cosas. Aquel es un toro”, indicó en entrevista transmitida por ‘Sale el sol’ este 4 de septiembre.
El compositor aseguró que, contrario a lo que reportó la revista TVNotas, el ex de Lucero “no ha tenido ningún” preinfarto: “Yo lo sabría, me hubiera enterado”.
¿Voz de Mijares resultó afectada por su pérdida de peso?
Emmanuel dejó claro que el que Mijares haya perdido varias libras, alrededor de 55 según ‘Coque’ Muñiz, le ha resultado positivo.
“Yo lo veo muy bien, lo veo muy ágil, lo veo muy contento”, afirmó en un encuentro independiente con la emisión ‘Venga la alegría’.
“Cuando uno baja de peso siempre hay una descompensación en el cuerpo, pero el cuerpo se vuelve a compensar si lo tratas bien”, puntualizó.
Respecto a las especulaciones de que la voz del papá de Lucerito podría haber resultado afectada debido a su adelgazamiento, Emmanuel aclaró:
“Sí, sí afecta la voz cuando baja uno de peso, pero en él no ha afectado nada. Afectó en Pavarotti, pero no en Mijares”.