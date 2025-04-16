Lucero habla de los “celos” de Mijares por la cercanía de su hija Lucerito con Yahir tras su beso

Video Lucerito Mijares confiesa que a sus 19 años nunca ha tenido novio: esta es la razón

Lucero se pronunció sobre los “celos” que Mijares ha manifestado por la cercanía que su hija, Lucerito, mantiene con Yahir.

Los artistas participan actualmente en el exitoso programa Juego de Voces, donde el también actor y la joven de 20 años han evidenciado su complicidad.

En una de las emisiones, el llamado ‘Soldado del amor’ manifestó su descontento luego de que su retoño y el cantante compartieran un beso en la mejilla.

Tras el afectuoso momento, Mijares les pidió a ambos que no hubiera más contacto físico y le dijo a su colega en tono aparentemente molesto: “¡Épale! ¡Qué muchacho, que tentón eres, de verdad!”.

Entonces, Yahir le preguntó a Lucerito: “¿Estás contenta, mi amor? ¿Estás feliz?”. A lo que el veterano artista replicó: “¿Mi amor? ¡Naranjas!”.

Mijares demostró su descontento tras beso de su hija Lucerito y Yahir. Imagen TelevisaUnivision

Lucero habla de los “celos” de Mijares por Lucerito y Yahir

Ante lo sucedido, Lucero se sinceró acerca del posible enfado de Mijares por el vínculo entre Lucerito y Yahir, quien le dobla la edad.

“Me da risa lo de los celos. Nos reímos con eso porque es un juego”, dijo en entrevista para TVNotas, publicada el 14 de abril.

La protagonista de El Gallo de Oro, que puedes ver aquí en ViX, dejó claro que entre su ‘pequeña’ y su compañero no hay nada.

“Yahir es un hombre casado, con sus hijos. Lo bonito es que todos nos prestamos a jugar de una forma sana”, sentenció.

“Yo nunca he sido celosa con mis hijos y nos morimos de la risa con ello”, indicó la voz detrás de ‘hits’ como ‘Electricidad’.

Previamente, durante el quinto episodio de Juego de Voces, Lucerito platicó con Yahir, quien confesó que sus alegados coqueteos sólo los hacen “para molestar al papá” y que son “broma”.

El galán de televisión, de hecho, mantiene una relación estable desde hace nueve años con Cristina Literas, con quien procreó a Ian.

¿Lucerito no ha tenido novio por culpa de Mijares?

Durante una charla que Lucerito tuvo con Yordi Rosado para su canal de YouTube, en 2024, admitió que le gustaría tener novio, pero que teme cómo lo tomará Mijares.

“Sí me daría miedito de parte de mi papá, porque es un poquito… no enojón, sino un poquito celoso”, manifestó honestamente.

Pese a eso, ella consideró que lo más probable es que su progenitor acabaría por aceptar a su yerno ya que es una gran persona.