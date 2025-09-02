Mijares rompe el silencio sobre reporte de hospitalización y presunto preinfarto

Video Lucerito Mijares usa ropa y zapatos de su papá: ¡los luce muy bien!

Manuel Mijares rompió el silencio sobre el reporte de su hospitalización y un presunto preinfarto el año pasado.

Este martes 2 de septiembre, la agencia de representación del cantante emitió un comunicado en el aclararon que la información publicada por la revista TVNotas se trataba de una noticia “falsa”.

“La salud de Mijares está muy bien, gracias a Dios. Agradecemos su preocupación e invitamos a no dejarse llevar por noticias falsas”, señalaron y destacaron que cualquier información referente a la salud del intérprete de ‘Soldado del Amor’ solo se daría a conocer por medio de sus redes sociales.

Mijares "está muy bien" de salud. Imagen Mijares / Instagram



“Cualquier información oficial se dará a conocer únicamente a través de las redes sociales de Mijares y AlmaShow. Lamentamos que se difundan notas que solo generan alarma entre el público. Reiteramos: Mijares se encuentra estable y NO está internado”, concluyeron.

Los rumores sobre la salud de Mijares

Este martes 2 de septiembre, la revista TVNotas reportó que Manuel Mijares había tenido una crisis de salud “el año pasado”.

Un supuesto amigo del cantante habría contado que tras cumplir con una serie de presentaciones, Mijares habría salido “corriendo al hospital” tras sentir un presunto “dolor muy agudo en el pecho”. Según estas declaraciones, habría “estado a punto de que le diera un infarto”.

De acuerdo con lo narrado, a partir de ese momento, Mijares habría decidido cambiar su estilo de vida y de ahí vendría su decisión de bajar de peso.