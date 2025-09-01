Ex de Lucero habría salido con ella y una presentadora al mismo tiempo: afirman que la actriz sabía

Video ¿Por qué Lucero no volverá a casarse? Las razones no tienen nada que ver con Mijares

Michel Kuri, exnovio de Lucero, ha sido acusado de haber entablado una relación tanto con ella como con una famosa presentadora al mismo tiempo.

Ha sido la colaboradora de Despierta América, Maggie Jiménez, la que reveló que el empresario habría iniciado un romance con ella mientras ya estaba con la cantante.

¿Ex de Lucero la engañó?

Fue durante el programa radiofónico en el que participa, ‘¡Tal cual! Sin filtro’, que Maggie Jiménez habló al respecto del supuesto triángulo amoroso.

“Hoy es cumpleaños de Lucero… ¡muchas felicidades!... Tenemos que hablar… no, no es cierto. […] Porque compartimos, ‘dos mujeres, un camino’”, dijo.

La ‘personal stylist’ aseveró que “fui novia de Michel [Kuri]” en su juventud, cuando ella “tenía 19 y el 21 o 22 años”, y “duramos como tres años, más o menos”.

Luego de años distanciados, explicó, volvieron a encontrarse: “Él ya divorciado y yo separada, y ahí como que nos empezamos a ver”.

“Y entonces resulta que cuando yo empiezo a salir con él, me entero de que él estaba saliendo también con alguien más, y ese alguien más era esta persona”, agregó, sin mencionar el nombre de la querida actriz.

Ella puntualizó que se “enteró” de lo que ocurría porque vio “los recaditos” de la intérprete de ‘Electricidad’ en el celular del magnate.

“Al final dije yo: ‘No. ¿Qué hago con una persona que le gusta estar con muchas a la vez?’. Y entonces, ahí sí le dije: ‘¿Sabes qué? Que te vaya muy bien’”, aseveró.

Lucero supuestamente sabía del vínculo entre Michel Kuri y Maggie Jiménez

Continuando con su versión de la historia, Maggie Jiménez dio a conocer que presuntamente Lucero supo de la situación con Michel Kuri.

“Se enteró de que yo había regresado a la vida del susodicho y ya ella estaba separándose del cantante, y estaba como: ‘¡Híjole!’”, narró.

“Y le preguntó a mi amiga: ‘Oye, ¿tú conoces a Maggie Jiménez?’. Y mi amiga: ‘¡Claro!’. ‘¿Y es guapa?’. Bueno, mi amiga obviamente habló maravillas de mí”, añadió.

“Entonces ahí ella dijo: ‘Si no me pongo las pilas se me va viva la paloma’. Y se puso las pilas”, afirmó refiriéndose a la artista.

La modelo comentó que le dio “mucho gusto” que Lucero y Michel “duraran” tantos años, y detalló que con él llegó a “hacer las paces”.