Mijares

Mijares sorprende con cambio físico: su ropa de los ochenta le volvió a quedar tras “bajar de peso”

El cantante deslumbró con su nueva apariencia no solo a sus seguidores sino también a su amiga Yuri, quien expuso que una prenda “de hace mil años” le había vuelto a quedar tras llegar a las 183 lb.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video ¿Lucero invitará a Mijares a develar su estrella en Hollywood?: “No me echen a perder el momento"

El cantante Manuel Mijares sorprendió con su cambio físico. El cantante se presentó el pasado 23 de agosto La Feria de San Luis de la Paz, en Guanajuato, México, donde, además de deleitar con su música a los asistentes, sorprendió por aparecer con varios kilos menos.

Su transformación física

La transformación física del exesposo de Lucero no es reciente. En junio pasado, el cantante confesó a su amiga Yuri haber llegado a las casi 183 lb luego de someterse a una dieta y cambiar su régimen de alimentación. Incluso, hasta le presumió que su ropa de los ochenta le había vuelto a quedar.

“Así como yo bajé de peso para ‘Icónica’, el señor Manuel Mijares me está mostrando su chaleco. Presúmelo, por favor”, se le escucha decir a la intérprete de ‘La maldita primavera’ en un video que compartió en Facebook.

Mijares presumió que su ropa de los ochenta le volvió a quedar.
Imagen Yuri / Facebook

Aunque en ese momento el papá de Lucerito Mijares se niega a confesar cuántos kilos (libras) ha bajado, termina revelando que se encuentra en un peso de “83 kilos” (casi 183 lb).

“La dieta la hice para ahorrar un poco…”, bromeó el cantante de 67 años.

Mientras que en agosto pasado, ‘Coque’ Muñiz ventiló a Televisa Espectáculos que su amigo había bajado “25 kilos” (55 lb). Sin embargo, no dio más detalles.

Mijares en 2022 / Mijares en 2025
Imagen Mezcalent / Mijares Facebook

Los falsos rumores de su salud

Este martes 2 de septiembre, la revista mexicana TVNotas reportó que Manuel Mijares habría sufrido un preinfarto en 2024, situación que lo habría llevado a bajar de peso.

Estos rumores fueron desmentidos por la agencia de representación del cantante, quienes aclararon que la salud de Mijares "está muy bien, gracias a Dios".


