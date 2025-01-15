Alan Tacher insiste en querer a Lucerito Mijares como nuera ahora que su hijo terminó con su novia

Video ¿Ya hubo flechazo entre Lucerito Mijares y el hijo de Alan Tacher? El presentador lo revela

Alan Tacher no quita el dedo del renglón respecto a querer emparentar con la familia de Lucero y Mijares. El presentador de Despierta América reiteró que le encantaría que Lucerito fuera novia de su hijo Alex.

"Nada más no los convenzo, me encantaría", dijo entre risas a los medios de comunicación, como el canal de YouTube 'El Fernán'.

'La Novia de América', Mijares y Tacher han bromeado con el tema, incluso con la boda.

"Lucerito me encanta, me cae increíble, talentosa y ya le dije a Mijares que pague la boda, pero no quiere", añadió Alan.

Hijo de Alan Tacher regresó a la soltería

El presentador mexicano ventiló que ahora que su hijo está nuevamente soltero podría darse el noviazgo con Lucerito.

" Acaba de cortar Álex con su novia, fíjate que podría ser, era una novia ecuatoriana que acaban de cortar hace un mes, yo no sabía, me lo contó ahorita en el viaje el condenado", reveló.

El orgulloso padre compartió que Alex cumplió 21 años el pasado 10 de enero y se encuentra estudiando en Nueva York la licenciatura en Arquitectura.

Aunque Alan Tacher, Lucero y Mijares han sido cuestionados en repetidas ocasiones por sus hijos, lo cierto es que los jóvenes no se conocen y todo se trata de una broma.

Alan Tacher no quiere nietos, por ahora

El presentador también confesó que no le gustaría tener nietos por el momento, pues dijo que le da miedo que le digan "abuelo", por lo cual ya le hizo una 'advertencia' a su hija mayor, quien tiene 24 años.