Lucero y Mijares se ‘unen’ nuevamente gracias a su hija Lucerito: ella reacciona

Video Lucero le ‘reclama’ a su ex Manuel Mijares por un beso y él la llama “ventajosa”

Lucero y Mijares se ‘unieron’ nuevamente gracias a su hija Lucerito, quien este 2 de febrero llegó a sus primeros 20 años de vida.

Como lo han hecho en el pasado, la expareja no dejó pasar el día sin felicitar públicamente a su retoño, quien reaccionó a sus amorosas palabras.

Lucero afirma que Lucerito es la “hija que siempre soñé”

La intérprete de ‘Electricidad’ recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un cariñoso mensaje dedicado a Lucerito.

“Mi niña, mi luz, mi princesa, mi sueño realizado hoy cumple 20 y parece que fue hace unos días cuando nació y levantaba la ceja aun cuando dormía en mi hombro o en mis brazos”, escribió.

“Mi Lucero, celebro tu vida, preciosa mía, y celebro diario porque eres mi regalo de todos los días”, continúo la actriz.

La protagonista de la serie El Gallo de Oro, que puedes ver aquí en ViX, igualmente aprovechó su misiva para agradecerle a la joven artista.

“Gracias por tus risas para todos mis chistes, por pedirme que no me vaya a dormir temprano para quedarnos otro rato juntas, por ser mi mejor amiga y confidente, por hablarme y por escucharme y por ser mi compañera en todo lo que hacemos”, anotó.

“Eres la hija que siempre soñé, pero cada instante superas mis expectativas… Tan inteligente, tan madura, tan bella, tan única, tan tú”, añadió.

Sobre sus buenos deseos, la llamada ‘Novia de América’ le expresó: “Que Dios siga guiando tu camino y que seas la persona más feliz de este planeta, hoy y todos los días de tu vida”.

“Feliz cumple. Te amo como no sabes. Un día vamos por un jellycat”, apuntó para concluir su nota, que acompañó con varias fotografías.

Lucerito reaccionó a la felicitación: “¡Mi mami hermosa! Me hiciste llorar un buen con este hermoso ‘post’. ¡Te amo tanto y gracias a ti por todo siempre!”.

Lucero dedicó un emotivo mensaje a su hija Lucerito por su cumpleaños. Imagen Lucero/Instagram

Mijares comparte lo “orgulloso” que está de Lucerito

Por su parte, Mijares utilizó la red social para dedicarle su propio afectuoso mensaje a Lucerito en un día tan significativo.

“Mi nena hermosa, hoy celebramos 20 años desde el día en que llegaste a iluminar nuestras vidas”, apuntó en un inicio.

“No hay palabras suficientes para expresar lo orgulloso que me siento de la persona en la que te has convertido: fuerte, valiente, inteligente y llena de amor”, sumó.

El exactor aseveró que la estrella de teatro “cada año que pasa” sigue sorprendiéndolo con su “determinación en todo lo que” se propone y logra.

“Ha sido un privilegio verte crecer, aprender y construir tus propios sueños. No importa la edad que tengas, siempre serás mi niña, y siempre estaré aquí para apoyarte en cada paso de tu camino”, externó.

“Que este año nuevo de vida te traiga felicidad, éxito y muchas bendiciones. Disfruta cada momento y nunca dejes de brillar y contagiar con esa sonrisa que te caracteriza. Feliz cumpleaños, nena hermosa. Te amo”, concluyó.

En respuesta, Lucerito le comentó, junto con varios emojis de corazón: “¡Muchas gracias, papito! ¡Soy la más afortunada de tenerte! Te amo”.

En sus historias de la plataforma, ella compartió que celebró con un pastel que le regalaron sus primos y se dijo contenta por las muestras de cariño que le habían llegado.