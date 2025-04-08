Mijares se pronuncia tras causar preocupación por inesperada noticia: “Estén tranquilos”

Video Llueven críticas a Mijares por sus zapatos "de niña"

Mijares emitió una declaración luego de que comenzaran a surgir especulaciones en torno a su estado de salud debido a que este 8 de abril hizo un inesperado anuncio.

Por medio de un comunicado, difundido en sus redes sociales, el cantante de 67 años dio a conocer que hará una pausa en su carrera artística.

“A todos ustedes, que han sido mi inspiración durante tantos años, quiero expresarles mi más profundo agradecimiento”, externó.

“La música ha sido mi mundo, un compromiso que he llevado en el corazón por décadas. Sin embargo, hoy quiero descansar y tomarme un tiempo libre”, reveló.

El exactor aseveró que “en los próximos días” dará más información al respecto y agradeció a su público por “estar siempre” con él.

Mijares anunció que desea tomarse un "tiempo libre". Imagen Mijares/Instagram

Mijares aclara si se encuentra bien

Tras el aviso, los seguidores de Mijares inundaron su ‘post’ con mensajes en los que le expresaron su preocupación por esta decisión que ha tomado.

Ante la inquietud, el intérprete de ‘Soldado del amor’ subió a la plataforma digital un video en el que, ante la cámara, aclaró que su estado de salud no sería la razón de su elección.

“El lunes que viene les tengo un anuncio muy importante relacionado con el rumor que hay sobre el tiempo libre que me quiero tomar, manténganse al pendiente y ahí lo vamos a platicar”, mencionó.

En el texto con el que acompañó la grabación, él indicó: “¡Gracias a todos por su preocupación! Quiero que sepan que estoy bien”.

“Les pido que estén tranquilos, pronto les compartiré más noticias”, anotó la estrella de Juego de Voces, que puedes ver aquí en ViX.

Mijares emitió una declaración tras generar preocupación. Imagen Mijares/Instagram

¿Mijares ha considerado el retiro definitivo?

En 2019, Mijares se sinceró sobre si ya había pensado en dejar el medio del espectáculo luego de su exitosa trayectoria.

“Pues no, por mi mente no [ha pasado la idea]. No sé si la gente quiera, pero es… Obviamente pues esto obedece que la gente ha querido que siga aquí”, expresó a ‘Venga la alegría’.

