Michelle Rodríguez comparte foto dando tierno beso a su novia tras hacer público su romance
Michelle Rodríguez habló de su romance con Victoria García y ahora compartió en redes sociales una romántica foto, donde protagonizaron un tierno beso.
El pasado 12 de mayo, Michelle Rodríguez se sinceró sobre su relación amorosa con Victoria García, hablando publicamente al respecto por primera vez.
Fue durante una entrevista con TVNotas que la actriz dio detalles del romance que sostiene con la joven, quien también se dedica a la actuación.
“Siempre lo digo: ‘Esta soy yo y estoy feliz’... Es una relación que lleva poco tiempo, aunque parece que es mucho. Me llena mucho el corazón. Todos saben que no pero ella me tiene así, muy contenta. Me tiene con una sonrisa de oreja a oreja. Gané. Es un sol. Soy la más feliz”, declaró.
Michelle Rodríguez publica foto besando a su novia
Luego de sus declaraciones en la revista, Michelle Rodríguez gritó a los cuatro vientos su romance con Victoria García y publicó varias fotos juntas.
La primera foto muestra a ambas actrices muy sonrientes; sin embargo, la que más revuelo causó fue una en blanco y negro, donde la protagonista de ‘40 y 20’ le da un tierno beso, mientras García hace una divertida mueca.
El tierno beso entre Rodríguez y García desató un sinfín de reacciones por parte de sus fieles admiradores, quienes aplaudieron las fotos y felicitaron a la actriz por darse una oportunidad en el amor.
Los rumores de romance comenzaron en febrero pasado, cuando Michelle Rodríguez y Victoria García intercambiaron amorosos mensajes en los que se dedicaban frases como “Te amo”.
¿Por qué Michelle Rodríguez hizo público su romance con una mujer?
Una de las preguntas que Michelle Rodríguez respondió a TVNotas fue qué la motivó a hacer pública su relación amorosa.
Señaló que no existe “un motivo” en específico y que “no tiene que quedar bien con nadie”; afirmando que lo único importante es que ella está feliz.
“ No está padre vivir con miedo en la vida. Ahora voy aprendiendo a no tener ese miedo y creo que hay que abrazar quiénes somos. Siempre lo digo: ‘ Esta soy yo y estoy feliz’... No eres monedita de oro. Nos cuesta trabajo aprenderlo. Mientras te sientas cómoda con cómo eres, es más fácil. No debemos cuestionar la vida del otro. Cuestiónense la suya