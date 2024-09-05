¿Michelle Rodríguez se compromete con su novia? La actriz presume anillo y da detalles

Video Michelle Rodríguez confirma romance: ella es la actriz con la que sale

Michelle Rodríguez se encuentra en una de las etapas más plenas de su vida. En mayo pasado, la actriz hizo pública su relación con Victoria García, quien hace poco la sorprendió con un anillo.

Aunque la actriz no había dado detalles sobre este obsequio, ya se había dejado ver en redes sociales con la joya. Fue hasta el martes 3 de septiembre que se declaró en una etapa de su vida “bien romántica”, dejando al descubierto el significado del anillo que lleva puesto en el dedo anular de su mano izquierda.

PUBLICIDAD

“Estoy contenta, es un anillo de promesa que me dio Victoria”, declaró a Publimetro.

Michelle Rodríguez presumió la joya ante las cámaras del diario mexicano y se mostró contenta por estar “descubriendo un amor sano” que la hace estar “en paz”.

“Estoy feliz porque estoy descubriendo un amor sano, un amor en paz; descubriendo esto que dicen que el amor no debe provocar mariposas en la panza, sino paz. Me hace feliz y por eso lo he compartido, porque genuinamente es una chica maravillosa”, aseveró.

Así se ha dejado ver Michelle Rodríguez con su anillo de promesa. Imagen Michelle Rodríguez / Instagram

La relación de Michelle Rodríguez

El 12 de mayo, Michelle Rodríguez habló por primera vez de su relación amorosa con la actriz Victoria García.

En entrevista con la revista TVNotas, la intérprete de 40 años reveló que tenían poco tiempo juntas. Sin embargo, manifestó que se encontraba muy feliz.

“Siempre lo digo: ‘Esta soy yo y estoy feliz’... Es una relación que lleva poco tiempo, aunque parece que es mucho. Me llena mucho el corazón. Todos saben que no pero ella me tiene así, muy contenta. Me tiene con una sonrisa de oreja a oreja. Gané. Es un sol. Soy la más feliz”, dijo.

Luego de esta declaración, Michelle Rodríguez publicó sus primeras fotografías con Victoria García, quien en más de una vez le ha expresado su apoyo ante las críticas por su peso.

¿Qué es un anillo de promesa y cuál es su significado?

Según Diamonds Factory, sitio español especializado en joyería, un anillo de promesa es una pieza que “simboliza el noviazgo y el compromiso único y especial que existe entre una pareja”.

La joya, que solo simboliza la seriedad y compromiso en la relación, puede llevarse en cualquier dedo de cualquier mano, por lo que la persona puede usarlo donde le resulte más cómodo.