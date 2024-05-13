Michelle Rodríguez habla, por fin, de su relación con la actriz Victoria García: “No está padre vivir con miedo"

Video Michelle Rodríguez confirma romance: ella es la actriz con la que sale

Después de diversas apariciones públicas en redes sociales, Michelle Rodríguez finalmente se sinceró sobre su breve pero significativa relación con la también actriz Victoria García.

En una entrevista con la revista TVNotas, la estrella de producciones como ‘40 y 20’ y ‘Amores verdaderos’ compartió que, aunque prefiere mantener su vida personal fuera del ojo público, no ve razón para ocultar los meses de relación que lleva con su pareja.

“No está padre vivir con miedo en la vida. Ahora voy aprendiendo a no tener ese miedo y creo que hay que abrazar quiénes somos. Siempre lo digo: ‘Esta soy yo y estoy feliz’”, declaró.

En relación a las fotos que compartió hace semanas celebrando el Día Nacional de la Pareja junto a Victoria y explicando por qué hizo público su romance, la actriz de 40 años expresó su opinión.

“No hay un motivo. Te quitas cosas que no te sirven. No tienes que quedar bien con nadie. No eres monedita de oro. Nos cuesta trabajo aprenderlo. Mientras te sientas cómoda con cómo eres, es más fácil. No debemos cuestionar la vida del otro. Cuestiónense la suya”, declaró.

En cuanto a su relación amorosa, Michelle Rodríguez mencionó que llevan algunos meses juntas y se siente muy feliz.

“Es una relación que lleva poco tiempo, aunque parece que es mucho. Me llena mucho el corazón. Todos saben que no, pero ella me tiene así, muy contenta. Me tiene con una sonrisa de oreja a oreja. Gané. Es un sol. Soy la más feliz”, compartió.

Michelle Rodríguez habla de su cambio físico

La actriz también respondió al impacto que su transformación física ha causado, enfatizando que se encuentra en un período de ‘constante reconstrucción’ en el que debe superar sus propias creencias.

“Todas las cosas que antes creías necesitar y ahora ya no. Es muy complicado, pero eso es padre. Estoy dando un salto hacia dentro para evolucionar”, se sinceró.

Hizo alusión a lo innecesario que resulta hablar sobre los cuerpos de otras personas y cómo la opinión pública se ha vuelto violenta.

“Tenemos que respetar quiénes somos. Ya no se habla de los cuerpos ajenos. Hay que aprender a amar quiénes somos. También nos damos cuenta de la violencia que nos rodea”, concluyó.