Michelle Rodríguez

Michelle Rodríguez habla, por fin, de su relación con la actriz Victoria García: “No está padre vivir con miedo"

La actriz de ’40 y 20’ compartió que, aunque “es una relación que lleva poco tiempo”, su pareja la “tiene con una sonrisa de oreja a oreja”.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

escribir - anotar
Por:
Paulina Flores.
Video Michelle Rodríguez confirma romance: ella es la actriz con la que sale

Después de diversas apariciones públicas en redes sociales, Michelle Rodríguez finalmente se sinceró sobre su breve pero significativa relación con la también actriz Victoria García.

En una entrevista con la revista TVNotas, la estrella de producciones como ‘40 y 20’ y ‘Amores verdaderos’ compartió que, aunque prefiere mantener su vida personal fuera del ojo público, no ve razón para ocultar los meses de relación que lleva con su pareja.

PUBLICIDAD

“No está padre vivir con miedo en la vida. Ahora voy aprendiendo a no tener ese miedo y creo que hay que abrazar quiénes somos. Siempre lo digo: ‘Esta soy yo y estoy feliz’”, declaró.

Michelle Rodríguez y su pareja Victoria.
Michelle Rodríguez y su pareja Victoria.
Imagen Michelle Rodríguez/Instagram

Más sobre Michelle Rodríguez

Michelle Rodríguez y su novia aparecen entre beso y beso: así se dejan ver en evento público
1 mins

Michelle Rodríguez y su novia aparecen entre beso y beso: así se dejan ver en evento público

Univision Famosos
Michelle Rodríguez revela la reacción de su mamá al saber que le gustan las mujeres
2 mins

Michelle Rodríguez revela la reacción de su mamá al saber que le gustan las mujeres

Univision Famosos
Ester Expósito y otras famosas que han dicho “del cuerpo ajeno no se habla”: sus mensajes body positive
4 mins

Ester Expósito y otras famosas que han dicho “del cuerpo ajeno no se habla”: sus mensajes body positive

Univision Famosos
Novia de Michelle Rodríguez le dedica amoroso mensaje y reaviva rumores de boda con este detalle
2 mins

Novia de Michelle Rodríguez le dedica amoroso mensaje y reaviva rumores de boda con este detalle

Univision Famosos
¿Michelle Rodríguez se compromete con su novia? La actriz presume anillo y da detalles
2 mins

¿Michelle Rodríguez se compromete con su novia? La actriz presume anillo y da detalles

Univision Famosos
Michelle Rodríguez les respondió a todos los que criticaban su cuerpo: su transformación les impactó
3:01

Michelle Rodríguez les respondió a todos los que criticaban su cuerpo: su transformación les impactó

Univision Famosos
Michelle Rodríguez denuncia acto de “discriminación” en un lujoso antro: “Estoy muy enojada”
2 mins

Michelle Rodríguez denuncia acto de “discriminación” en un lujoso antro: “Estoy muy enojada”

Univision Famosos
Novia de Michelle Rodríguez defiende a la actriz de críticas por su peso: "No se habla de cuerpos ajenos"
2 mins

Novia de Michelle Rodríguez defiende a la actriz de críticas por su peso: "No se habla de cuerpos ajenos"

Univision Famosos
Michelle Rodríguez se deja ver como pocas veces: en apasionado beso con su novia en una piscina
0:52

Michelle Rodríguez se deja ver como pocas veces: en apasionado beso con su novia en una piscina

Univision Famosos
Michelle Rodríguez descubrió el verdadero amor con su novia, así comenzó su historia de amor
3:01

Michelle Rodríguez descubrió el verdadero amor con su novia, así comenzó su historia de amor

Univision Famosos

En relación a las fotos que compartió hace semanas celebrando el Día Nacional de la Pareja junto a Victoria y explicando por qué hizo público su romance, la actriz de 40 años expresó su opinión.

“No hay un motivo. Te quitas cosas que no te sirven. No tienes que quedar bien con nadie. No eres monedita de oro. Nos cuesta trabajo aprenderlo. Mientras te sientas cómoda con cómo eres, es más fácil. No debemos cuestionar la vida del otro. Cuestiónense la suya”, declaró.

En cuanto a su relación amorosa, Michelle Rodríguez mencionó que llevan algunos meses juntas y se siente muy feliz.

“Es una relación que lleva poco tiempo, aunque parece que es mucho. Me llena mucho el corazón. Todos saben que no, pero ella me tiene así, muy contenta. Me tiene con una sonrisa de oreja a oreja. Gané. Es un sol. Soy la más feliz”, compartió.

Michelle Rodríguez habla de su cambio físico

La actriz también respondió al impacto que su transformación física ha causado, enfatizando que se encuentra en un período de ‘constante reconstrucción’ en el que debe superar sus propias creencias.

“Todas las cosas que antes creías necesitar y ahora ya no. Es muy complicado, pero eso es padre. Estoy dando un salto hacia dentro para evolucionar”, se sinceró.

Hizo alusión a lo innecesario que resulta hablar sobre los cuerpos de otras personas y cómo la opinión pública se ha vuelto violenta.

PUBLICIDAD

“Tenemos que respetar quiénes somos. Ya no se habla de los cuerpos ajenos. Hay que aprender a amar quiénes somos. También nos damos cuenta de la violencia que nos rodea”, concluyó.


Relacionados:
Michelle RodríguezParejas de famososLGBTFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD