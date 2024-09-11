Novia de Michelle Rodríguez le dedica amoroso mensaje y reaviva rumores de boda con este detalle

Video Michelle Rodríguez confirma romance: ella es la actriz con la que sale

Michelle Rodríguez y su pareja Victoria García celebraron el primer aniversario de su historia de amor.

Fue apenas el pasado mes de mayo cuando la protagonista de la serie ‘40 y 20’ reconoció públicamente su romance con la también actriz.

“Es una relación que lleva poco tiempo”, indicó en entrevista con TVNotas. “Me llena mucho el corazón (…) Me tiene con una sonrisa de oreja a oreja. Gané. Es un sol. Soy la más feliz”.

Novia de Michelle Rodríguez le dedica amorosas palabras

Este 10 de septiembre, Victoria García recurrió a su cuenta de Instagram para dedicarle un emotivo mensaje a Michelle Rodríguez por una fecha especial.

“Hace un año tuvimos nuestra primera cita ‘Mich’ y yo”, escribió encima de una fotografía en la que la comediante aparece sonriendo.

Ella, además, se sinceró al respecto de lo que sucedió a partir de esa salida: “Desde ahí, el autoconocimiento, las risas, el amor y la tranquilidad se han hecho más presentes aún en mi vida”.

Para finalizar su misiva, la cantante apuntó: “Gracias, amor mío”, sumando un emoticono de corazón rojo.

Detalle enciende rumores de compromiso

En la instantánea, cabe destacar, se pueden apreciar un par de termos blancos que tienen grabado al centro ‘Bride’ (Novia) muy al estilo típico de las bodas.

Victoria García dedicó emotivo mensaje a su novia Michelle Rodríguez. Imagen Victoria García/Instagram

Hace sólo unos días, comenzó a especularse que el dúo estaría a punto de llegar al altar, pues Rodríguez se dejó ver usando una sortija en el dedo anular de su mano izquierda.

Sin embargo, el 4 de septiembre, ella reveló a Publimetro que García la sorprendió dándole la joya: “Es un anillo de promesa”.

Así se ha dejado ver Michelle Rodríguez con su anillo de promesa. Imagen Michelle Rodríguez / Instagram

¿Michelle Rodríguez presume su obsequio?

Michelle Rodríguez igualmente usó la red social para subir una imagen que presuntamente desvela el regalo que recibió de Victoria García.

En la postal se ve una rosa roja dentro de una caja, la cual tiene apuntado ‘Bonito día’, así como un portarretratos con la foto de ambas y una tarjeta.

“Todo”, anotó la estrella de telenovelas como ‘Amores Verdaderos’, que puedes ver aquí en ViX, en la parte inferior.