Michelle Rodríguez y su novia aparecen entre beso y beso: así se dejan ver en evento público

Video Michelle Rodríguez se deja ver como pocas veces: en apasionado beso con su novia en una piscina

Michelle Rodríguez protagonizó un romántico momento con su novia Victoria García durante la premier en México de la película ‘Mirreyes vs Godínez. Las Vegas’.

Este martes 12 de agosto, la intérprete, de 41 años, reapareció de la mano de su novia y entre beso y beso posaron frente a la prensa mexicana.

Las imágenes fueron difundidas en la cuenta de Instagram de la revista TVyNovelas, donde se aprecia a la pareja completamente enamorada.

“¡Aquí hay amor!”, escribieron.

Así captaron a Michelle Rodríguez y a su novia en alfombra roja en México. Imagen TVyNovelas / Instagram

Michelle Rodríguez tenía miedo de hacer pública su relación

La primera vez que Michelle Rodríguez habló públicamente de su relación fue en mayo de 2024 con la revista TVyNovelas. Aquella ocasión, la actriz reveló que la actriz Victoria García la tenía “con una sonrisa de oreja a oreja”.

Mientras que en otra entrevista reconoció que, aunque sintió temor de hacer público su noviazgo, entendió que no tenía que “quedar bien con nadie”.

“No está padre vivir con miedo en la vida. Ahora voy aprendiendo a no tener ese miedo y creo que hay que abrazar quiénes somos. Siempre lo digo: ‘Esta soy yo y estoy feliz’. No eres monedita de oro. Nos cuesta trabajo aprenderlo. Mientras te sientas cómoda con cómo eres, es más fácil. No debemos cuestionar la vida del otro. Cuestiónense la suya”, dijo a TVNotas.

Finalmente, en junio de este año confesó que a pesar de que ocultó que le gustaban las mujeres, nunca ha sufrido discriminación.

“A mí no me ha tocado. Personalmente puedo decir que sí ha sido muy revolucionario y muy valiente mostrarme por como soy”, explicó durante su participación en ‘Netas Divinas’.

“Sí he recibido seguramente la mala cara y el [gesto de risa nerviosa], y no me cuesta tanto porque recibo muchos más abrazos y es algo que agradezco”, concluyó.