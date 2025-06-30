Michelle Rodríguez revela la reacción de su mamá al saber que le gustan las mujeres

Video Michelle Rodríguez confirma romance: ella es la actriz con la que sale

Michelle Rodríguez acaba de revelar cuál fue la reacción que tuvo su mamá, la señora Hilda Valera Laurrabaquio, al saber que le atraen las mujeres.

La comediante, quien se encuentra en una relación con la actriz Victoria García, compartió que desde pequeña se dio cuenta de su inclinación hacia el mismo género.

PUBLICIDAD

“Fíjate que yo me di cuenta [de] que me gustaban las niñas desde muy chiquita. O sea, tenía cinco años y me acuerdo haber dicho: ‘Ah, híjole’”, contó durante su participación en el programa ‘Netas Divinas’.

No obstante, en aquella época, ella tomó una decisión: “Dije, ‘no va a pasar, a ver con qué señor me voy a casar, ahorita busco’”.

La artista puntualizó que “genuinamente” se consideraba bisexual “hasta hace tiempo”, pues llegó a enamorarse de hombres, pero al final concluyó que le “gusta más” estar con chicas.

¿Cómo tomó la mamá de Michelle Rodríguez su “salida del clóset”?

Ahondando al respecto, Michelle Rodríguez confesó que le “costó trabajo” reconocer públicamente su orientación.

“Porque también mi historia de vida pues no fue tan fácil, ¿no? Creo que para mí salir del clóset, aunque mi familia siempre ha sido muy aliada, le costó su trabajo en su momento”, afirmó.

Refiriéndose específicamente a su madre, la estrella de ’40 y 20’ recordó que la situación “la agarró por sorpresa”.

Ella indicó que esa parte de su historia está retratada en la serie ‘La flor más bella’: “A Mich le es muy fácil decirle a su mamá y ella le dice, ‘nada más no le digas a nadie’”.

Rodríguez admitió que le resultó complejo, no solamente por considerar a su progenitora, el compartir con el mundo su romance con Victoria García.

¿Michelle Rodríguez ha sufrido discriminación?

En esta misma oportunidad, Michelle Rodríguez admitió que si ocultó que le gustan las mujeres fue por temor a que ya no la contrataran, lo cual, no ha pasado.

PUBLICIDAD

“A mí no me ha tocado. Personalmente puedo decir que sí ha sido muy revolucionario y muy valiente mostrarme por como soy”, explicó.