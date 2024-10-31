Ester Expósito y otras famosas que han dicho “del cuerpo ajeno no se habla”: sus mensajes body positive

Video Ester Expósito calló a los que critican su apariencia, aseguran que su rostro está muy diferente

El pasado 28 de octubre de 2024, Ester Expósito arremetió públicamente en contra del ‘body shaming’ en la gala Harper’s Bazaar Women of the Year 2024, pero ¿qué significa este término? varias famosas han dado su opinión al respecto .

¿Qué es el 'body shaming'?

El ‘body shaming’ son todas aquellas prácticas que tienen por objetivo criticar, ridiculizar o humillar a una persona por su apariencia física, por su forma, tamaño, o cualquier otra característica.

El término proviene del inglés ‘body’ que significa cuerpo y ‘shaming’, que se deriva de la palabra ‘shame’, la cual significa vergüenza.

Esta práctica puede tener efectos muy negativos en la salud mental y en la autoestima de las personas, al provocar vergüenza, inseguridad y ansiedad.

Ester Expósito sostuvo que “no se opina sobre el físico de otra persona”

El pasado 23 de octubre Ester Expósito apareció en el famoso programa de televisión ‘La Revuelta’, pero desafortunadamente la conversación en Internet sobre esta participación se enfocó hacia el rostro de la cantante.

Diversos usuarios empezaron a sugerir que Ester Expósito se había realizado cirugías estéticas u otro tipo de procedimientos en el rostro.

Para la actriz no pasaron desapercibidos estos comentarios, y decidió ocupar su espacio en la gala Harper’s Bazaar Women of the Year 2024 para pronunciarse al respecto, y para decir que no se debe opinar sobre el físico de las demás personas:

Me di cuenta de lo normalizado que está que una persona se esconda detrás de una pantalla y una red social para criticar el cuerpo de una mujer y señalarla por ello. Y hoy quiero ser yo la que señale a esas personas y les diga que lo que hacen no está bien. No se opina, y menos públicamente, sobre el físico de otra persona. Y menos todavía si no tienes ni idea de lo que estás hablando.



Ester Expósito mencionó que durante años ha lidiado con este tipo de comentarios, y que se ha encargado de adquirir las herramientas necesarias para lidiar con este tipo de situaciones.

Además, aclaró que no se ha hecho ningún procedimiento estético, y reflexionó acerca de los altos estándares de belleza a los que actualidad se les exigen a las mujeres:

Lo último es el que, al parecer, me he rellenado la cara, me la he estirado con bótox o no sé qué más. Si así fuera, estaría en todo mi derecho y ningún desconocido tiene que venir a decirme nada, porque no le he preguntado y porque es mi cara y para eso hago lo que quiero con ella. Pero resulta que no, que he subido un poco de peso y ya está. Porque lo creáis o no, las mujeres, al igual que los hombres, también crecemos, cambiamos, engordamos o adelgazamos.

Nicola Coughlan le dio la vuelta a los comentarios negativos sobre su cuerpo



La actriz de ‘Bridgerton’ Nicola Coughlan también ha sido muy abierta al hablar sobre ‘body shaming’. Y es que ella ha recibido críticas hacia su cuerpo a raíz de interpretar a Penélope Featherington en la serie de Netflix.

Sin embargo, ha compartido cómo ha sobrellevado los malos comentarios. Por ejemplo, ella fue quien decidió incluir escenas de desnudos en la tercera temporada de ‘Bridgerton’ , y las sintió como un acto de empoderamiento. Ella dijo que quería transformar los comentarios negativos en un gesto de liberación.

Además, ha pedido a las personas que dejen de opinar sobre su cuerpo porque le ha llegado a resultar abrumador. Incluso su compañera de reparto, Simone Ashley, la defendió públicamente y elogió la fuerza y confianza de Nicola.

Michelle Rodríguez evidenció la gordofobia y el 'body shaming'



En 2023 la actriz y comediante mexicana protagonizó la portada de la revista Marie Claire, en donde brilló con ‘outfits’ que enaltecían su sensualidad.

Luego de su lanzamiento Michelle Rodríguez recibió miles de mensajes positivos, pero también le llovieron comentarios negativos sobre su cuerpo, los cuales la actriz decidió abordar de manera directa.

A través de su cuenta oficial de Youtube, Michelle Rodríguez enfrentó estos comentarios con una lección de amor propio y respeto hacia todos los cuerpos:

La gordofobia existe y es un tema que en nuestro país no tenemos ni mínimamente platicado [...] Mi cuerpo es este y es bello, es útil y trabaja para hacerme sentir cómoda. Por eso lo amo y atesoro [...] Todas las personas somos válidas por el simple hecho de existir. Somos dignos de ser vistos, ser representados y de ser amados.